Запрет георгиевской ленты: в каких странах можно получить штраф за символ Победы

В Молдавии ситуация с георгиевской лентой двоякая. В 2023 году суд разрешил носить ее как символ памяти о Великой Отечественной войны, но эта же структура так же в 2023 году запретила использовать ленточку, если это связано с «оправданием или героизацией действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности». За нарушение закона предусмотрен штраф — около 40 тысяч рублей. В два раза больше могут получить юридические лица.