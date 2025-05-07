Молдавия
По данным министерства обороны Молдавии, в республике осталось 29 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому младшему из них 97 лет. Все они должны быть награждены медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Она крепится к колодке, обтянутой запрещенной в Молдавии георгиевской лентой. Глава МВД Даниэла Мисаил-Никитина уже предупредила сограждан, что использовать символ Победы в республике запрещено.
— Я призываю всех граждан уважать закон, потому что при необходимости полиция будет действовать в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях. В законе четко сказано, что все знаки, подстрекающие к войне или пропагандирующие ее, подлежат наказанию, — заявила министр.
В Молдавии ситуация с георгиевской лентой двоякая. В 2023 году суд разрешил носить ее как символ памяти о Великой Отечественной войны, но эта же структура так же в 2023 году запретила использовать ленточку, если это связано с «оправданием или героизацией действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности». За нарушение закона предусмотрен штраф — около 40 тысяч рублей. В два раза больше могут получить юридические лица.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка отмечает, что социальные технологии привели государство к установке памятников солдатам армии Иона Антонеску, воевавшего против СССР.
Украина
Украина потеряла в Великой Отечественной войне до 10 миллионов человек и дала стране больше двух тысяч Героев Советского Союза. В 2017 году вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. За нарушение закона предусмотрен штраф — до 5 тысяч рублей. Если будет повторение, то штраф увеличивается в два раза. Также можно оказаться под арестом на срок до 15 суток.
Прибалтика
В прибалтийских странах закрывают глаза на стариков, цепляющих нацистские символы к своей форме, но пристально наблюдают за теми, кто решит прикрепить георгиевскую ленточку.
— Георгиевская лента запрещена не только 9 мая. Она запрещена в любой день, — заявила в 2024 году подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко.
В 2021 году георгиевскую ленточку запретили в Латвии. Ее нельзя носить на публичных мероприятиях и собраниях. Для нарушителей предусмотрен штраф суммой 350 евро. В два раза больше могут получить жители Литвы. Здесь она под запретом с 2022 года. В сейме ленточку назвали символом «тоталитарных или авторитарных режимов».
Германия
Германия хоть и прошла денацификацию, но от символов Победы местных чиновников корежит. Здесь также запретили носить георгиевскую ленту.
— В канун 80-летия Победы над германским фашизмом в Берлине не хотят видеть лишних напоминаний о тех, кто внёс в эту Победу решающий вклад. Не хотят напоминаний о том, что именно германский фашизм стал движущей силой распространения коричневой человеконенавистнической чумы на континенте, причиной многомиллионных жертв и геноцида, — написала в социальных сетях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Аналоги георгиевской ленты
В некоторых постсоветских странах георгиевская лента не запрещена, но местные власти придумали свой символ Победы. Например, в Белоруссии распространяется ленточка в цветах государственного флага.
— Никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки. Хотя я поинтересовался историей: советую вот, возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем, хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки, — сказал Александр Лукашенко на встрече с Владимиров Путиным.
А в Киргизии придумали ленту с красными и желтыми полосами. Появилась она в 2015 году. Это тоже цвета флага. В этом же году в Казахстане ввели свой символ Победы. Он представляет из себя голубую ленту с желтым узором и изображением Ордена Отечественной войны.
Виктор Сапрыка призвал обратил внимание не на цвета символов, а на смысл, который вкладывает в них. В той же Белоруссии свыше 90% населения считают День Победы одним из важнейших праздников.
— Несмотря на то, что она не запрещена, а бывают и такие случаи, когда ленты носятся параллельно. Самое главное, что противодействие фальсификации истории, именно в Белоруссии, можно назвать одним из самых мощных и здравых, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Эти же страны несмотря на различиях в лентах продолжают праздновать День Победы и не создают героев из тех, кто перешел на сторону врага.