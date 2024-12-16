Запрещено в Техасе: на врача подали в суд из-за назначения таблеток для аборта

Сообщается, что доктор Меган Карпентер из Нью-Йорка провела онлайн-консультацию, а затем отправила таблетки для прерывания беременности 20-летней жительнице Техаса. После того, как пациентка обратилась за медицинской помощью из-за сильного кровотечения, биологический отец ребенка заподозрил, что она пыталась прервать беременность, не поставив его в известность. В подтверждение этого факта он нашел выписанные медикаменты.