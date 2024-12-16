Запрещено в Техасе: на врача подали в суд из-за назначения таблеток для аборта

Генеральный прокурор штата Техас (США) Кен Пакстон подал в суд на врача из Нью-Йорка (Нью-Йорк, США) за то, что он отправил по почте таблетки для прерывания беременности жительнице Техаса вопреки запрету штата на эту процедуру после шестой недели. Об инциденте пишет The Guardian.
Сообщается, что доктор Меган Карпентер из Нью-Йорка провела онлайн-консультацию, а затем отправила таблетки для прерывания беременности 20-летней жительнице Техаса. После того, как пациентка обратилась за медицинской помощью из-за сильного кровотечения, биологический отец ребенка заподозрил, что она пыталась прервать беременность, не поставив его в известность. В подтверждение этого факта он нашел выписанные медикаменты.
Известно, что доктор Карпентер проживает и работает в Нью-Йорке, где действует закон, защищающий врачей, выписывающих препараты для аборта жителям других штатов. Однако прокурор Техаса заявляет, что у Карпентер не было лицензии для проведения консультаций в этом штате.
Закон, о котором идет речь, является очень важным для жителей США из-за того, что во многих штатах практически полностью запрещены аборты. Согласно статистике, только с апреля по июнь 2024 года врачи отправили таблетки для прерывания беременности более чем 9700 пациенткам из штатов, где это запрещено.
Пакстон настаивает на запрете для Карпентер оказывать дистанционные консультации жителям Техаса и требует взыскать с нее штраф в размере $100 тыс (~ 10,3 млн рублей) за каждое нарушение, а также возмещение расходов на адвокатов, привлеченных к этому делу.
В Техасе мы дорожим здоровьем и жизнями матерей и младенцев, и именно поэтому врачи за пределами штата не могут незаконно и опасно назначать жителям Техаса препараты, вызывающие аборты.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, в свою очередь, категорически не согласна с обвинениями Пакстона. По ее словам, доктор Карпентер действовала в рамках закона. Если предстоящий суд признает вину доктора Карпентер, решение будут оспаривать в Верховном суде.
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