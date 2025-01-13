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«Заповедные места»: викторина по удивительным уголкам России

11 января отмечали День национальных парков и заповедников, которых сегодня насчитывается 102 и 42 соответственно. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 203 миллионов гектаров. Число же тайн, которые хранят эти удивительные места, бесконечно.

Пройдите тест команды VK Creative и проверьте свои знания о заповедных местах России.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.