«Заповедные места»: викторина по удивительным уголкам России

11 января отмечали День национальных парков и заповедников, которых сегодня насчитывается 102 и 42 соответственно. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 203 миллионов гектаров. Число же тайн, которые хранят эти удивительные места, бесконечно.