«Заповедные места»: викторина по удивительным уголкам России

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11 января отмечали День национальных парков и заповедников, которых сегодня насчитывается 102 и 42 соответственно. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 203 миллионов гектаров. Число же тайн, которые хранят эти удивительные места, бесконечно.
Пройдите тест команды VK Creative и проверьте свои знания о заповедных местах России.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.