Заповедник «Тунгусский» выложил видео с соболем-воришкой

«Зима — тяжелое время для всех, но не для соболя», — рассказали в природоохранном учреждении. На кордонах заповедника животным всегда удается найти что-нибудь аппетитное. Этот попавший на видео соболь дождался, пока госинспекторы уедут с кордона патрулировать особо охраняемую территорию, пробрался в пакет с продуктами и прихватил пару кусочков хлеба.