13:53 (мск), источник: Вокруг Света

Заповедник «Тунгусский» выложил видео с соболем-воришкой

Короткий ролик появился на страничке заповедника «Тунгусский».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Короткое видео с пушистым воришкой выложили сотрудники заповедника «Тунгусский», расположенного на востоке Красноярского края.

«Зима — тяжелое время для всех, но не для соболя», — рассказали в природоохранном учреждении. На кордонах заповедника животным всегда удается найти что-нибудь аппетитное. Этот попавший на видео соболь дождался, пока госинспекторы уедут с кордона патрулировать особо охраняемую территорию, пробрался в пакет с продуктами и прихватил пару кусочков хлеба.

Добычу зверек из семейства куньих зарыл недалеко от кордона в снегу. Через некоторое время, убедившись, что никто не заметил пропажи, соболь вернулся на место и перепрятал хлеб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тяжелая жизнь состарила прежде времени жителей бедных окраин: печально, но факт
Знакомьтесь, Зои: как выглядит собака с самым длинным языком в мире
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь