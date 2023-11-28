Заповедник «Тунгусский» выложил видео с соболем-воришкой
Короткий ролик появился на страничке заповедника «Тунгусский».
Короткий ролик появился на страничке заповедника «Тунгусский».
Короткое видео с пушистым воришкой выложили сотрудники заповедника «Тунгусский», расположенного на востоке Красноярского края.
«Зима — тяжелое время для всех, но не для соболя», — рассказали в природоохранном учреждении. На кордонах заповедника животным всегда удается найти что-нибудь аппетитное. Этот попавший на видео соболь дождался, пока госинспекторы уедут с кордона патрулировать особо охраняемую территорию, пробрался в пакет с продуктами и прихватил пару кусочков хлеба.
Добычу зверек из семейства куньих зарыл недалеко от кордона в снегу. Через некоторое время, убедившись, что никто не заметил пропажи, соболь вернулся на место и перепрятал хлеб.