Заплатите до 100 тысяч! Водителям напомнили о новых штрафах с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в РФ ужесточат некоторые правила дорожного движения. Речь идет о нормах, регулирующих перевозку детей, рассказал aif.ru адвокат Эрих Рат.
«В России с завтрашнего дня вступают в силу изменения в законодательстве, значительно ужесточающие правила начисления штрафов для граждан за небезопасную перевозку малолетних детей в автомобилях, — отметил он. — Фактически теперь разрешена перевозка детей лишь в автокреслах, а накладки, адаптеры и бескаркасные устройства отныне под запретом».
Раньше всеми этими устройствами можно было пользоваться без проблем, но теперь штраф таким же, будто бы ребенка везут просто на сидении авто.
«Ну, а если вы — юридическое лицо, то штраф будет еще больше, заплатите до 100 тысяч рублей, — уточнил Рат. — Юридические лица могут столкнуться с куда более крупными штрафами — до 100 000 рублей. Таким образом, водителям транспортных средств предстоит более внимательно следить за правилами перевозки детей в салонах автомобилей».
Эксперт подчеркнул, что эта мера продиктована большим количеством дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых часто становятся и несовершеннолетние.
«Любые меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения, включая и перевозку несовершеннолетних детей, можно приветствовать, — уточнил он. — Однако стоит отметить, что и переусердствовать со штрафами не стоит. Бывают ситуации, когда возникает потребность в срочной перевозке ребенка, а автомобиль не оборудован автокреслом. Иногда речь может идти о вопросах жизни и здоровья несовершеннолетнего. Поэтому стоило бы индивидуально подходить к каждой подобной ситуации. Но что касается компаний-перевозчиков и индивидуальных перевозчиков, то они, вне всяких сомнений, обязаны иметь автокресла, если занимаются перевозкой маленьких детей, и эти автокресла использовать. Здесь можно поддержать более жесткие меры, введенные законодателем».