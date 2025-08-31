Заплатите до 100 тысяч! Водителям напомнили о новых штрафах с 1 сентября

«Любые меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения, включая и перевозку несовершеннолетних детей, можно приветствовать, — уточнил он. — Однако стоит отметить, что и переусердствовать со штрафами не стоит. Бывают ситуации, когда возникает потребность в срочной перевозке ребенка, а автомобиль не оборудован автокреслом. Иногда речь может идти о вопросах жизни и здоровья несовершеннолетнего. Поэтому стоило бы индивидуально подходить к каждой подобной ситуации. Но что касается компаний-перевозчиков и индивидуальных перевозчиков, то они, вне всяких сомнений, обязаны иметь автокресла, если занимаются перевозкой маленьких детей, и эти автокресла использовать. Здесь можно поддержать более жесткие меры, введенные законодателем».