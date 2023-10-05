13:16 (мск), источник: Вокруг Света

Записка хозяйки корги превратилась в «чат» с аэропортами Сочи и Казани

На просьбу ответили и в Казани, и в Сочи.

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Источник: Соцсети

Трогательную историю недавно опубликовали в телеграм-канале аэропорта Сочи. Хозяйка корги по кличке Симба приклеила к переноске записку для сотрудников, отвечающих за перевозку багажа.

В тексте девушка по имени Валентина попросила позаботиться о ее друге, поскольку это его первый полет. «Не забывайте, что собака — это живое существо, а не обычный багаж», — добавила пассажирка рейса Казань — Сочи.

После приземления девушка заметила, что в обоих аэропортах оставили приписки к ее посланию. «Всё ОК, обращались как со своей», — добавили внизу. «В Сочи тоже обращались как со своей», — написали в верхнем правом углу.

«Такие милые, спасибо за вашу заботу, где бы вы ни были», — отреагировала на приписки Валентина.

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