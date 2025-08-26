Запастись не удастся: Эксперт назвал продукты, которые заметно подорожают уже в сентябре

Но, например, с макаронами или сахаром здесь вопрос в том, что была плохая погода. Сначала холодно, потом очень жарко, потом снова холодно, и в общем случился неурожай. Имеется в виду пшеница и сахарная свёкла. И отсюда рост цен на сахар и на макароны. Мука туда же, потому что, опять же, посевные работы были проведены в сложных условиях.