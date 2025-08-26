Запастись не удастся: Эксперт назвал продукты, которые заметно подорожают уже в сентябре

Аналогичный рост цен порядка 15% затронет мясную продукцию из-за сезонного фактора и удорожания кормов, вызванного ростом цен на энергоносители и сырьё для их производства. Панченко пояснил, что подорожание молока и мяса как основных товаров потребления потянет за собой рост цен на крупы, сахар и макаронные изделия примерно на 10−15%.
Но, например, с макаронами или сахаром здесь вопрос в том, что была плохая погода. Сначала холодно, потом очень жарко, потом снова холодно, и в общем случился неурожай. Имеется в виду пшеница и сахарная свёкла. И отсюда рост цен на сахар и на макароны. Мука туда же, потому что, опять же, посевные работы были проведены в сложных условиях.
Эксперт также сообщил, что импортные овощи и фрукты подорожают на 20−25% независимо от страны происхождения из-за ограничений со стороны контролирующих органов, валютной волатильности и непредсказуемости курса. Он добавил, что отечественные овощи также вырастут в цене из-за неурожая в Краснодарском крае.
«И основной овощной набор, так называемый борщевой набор, он весь подорожает. И поскольку всё в этом мире связано, то эти овощи, свёкла, капуста, потянут с собой все остальные овощи в цене. Это огурцы, помидоры, фрукты дальше пойдут. Поэтому, как я сказал, ожидается рост 20−25%», — заключил специалист.