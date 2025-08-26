Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запастись не удастся: Эксперт назвал продукты, которые заметно подорожают уже в сентябре

В начале сентября ожидается плановое подорожание молочных продуктов в пределах 10−20%, связанное с увеличением затрат на сырьё, транспорт, логистику и энергоносители. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

Источник: Freepik

Аналогичный рост цен порядка 15% затронет мясную продукцию из-за сезонного фактора и удорожания кормов, вызванного ростом цен на энергоносители и сырьё для их производства. Панченко пояснил, что подорожание молока и мяса как основных товаров потребления потянет за собой рост цен на крупы, сахар и макаронные изделия примерно на 10−15%.

Но, например, с макаронами или сахаром здесь вопрос в том, что была плохая погода. Сначала холодно, потом очень жарко, потом снова холодно, и в общем случился неурожай. Имеется в виду пшеница и сахарная свёкла. И отсюда рост цен на сахар и на макароны. Мука туда же, потому что, опять же, посевные работы были проведены в сложных условиях.

Александр Панченко
Управляющий партнер Agro and Food Communications

Эксперт также сообщил, что импортные овощи и фрукты подорожают на 20−25% независимо от страны происхождения из-за ограничений со стороны контролирующих органов, валютной волатильности и непредсказуемости курса. Он добавил, что отечественные овощи также вырастут в цене из-за неурожая в Краснодарском крае.

«И основной овощной набор, так называемый борщевой набор, он весь подорожает. И поскольку всё в этом мире связано, то эти овощи, свёкла, капуста, потянут с собой все остальные овощи в цене. Это огурцы, помидоры, фрукты дальше пойдут. Поэтому, как я сказал, ожидается рост 20−25%», — заключил специалист.