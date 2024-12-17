Запах женщины. Духи мамы могут снижать мужественность мальчиков

Во-вторых, в духах и прочем парфюме фталаты действительно нередко используются, чтобы сделать их аромат более стойким. Например, в 2016 году был опубликовано исследование 47 популярных брендов духов со всего мира, и везде они были обнаружены. Нет смысла перечислять эти бренды, большинство вам известно, их широко продают и рекламируют. Важно, что были выявлены даже явные нарушения. Например, в Евросоюзе в косметике запрещено использовать такие фталаты, как дибутилфталат (ДБФ) и бензилбутилфталат (ББФ). Но в некоторых европейских духах они оказались.