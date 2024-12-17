Запах женщины. Духи мамы могут снижать мужественность мальчиков

Новость, действительно, не из самых приятных накануне самого любимого праздника в году. Поэтому, aif.ru решил провести расследование.
Первоисточника нет, но фталаты — есть
Ни одно из изданий, опубликовавших эту новость, не сослалось на первоисточник, в котором бы была информация об исследовании этих брендов духов на фталаты. Не смогли мы найти такие данные и в мировой сети. Поисковики, если их и знают, то тщательно скрывают. Может, эти тесты есть только на бумажном носителе, но в наше время в это не верится.
И все же дыма без огня не бывает
Во-первых, фталаты реально опасны для женского и мужского здоровья, и они действительно способствуют развитию ожирения, сахарного диабета, бесплодия, болезней сердца, некоторых видов рака и еще нескольких деликатных проблем, о которых скажем чуть позже.
Во-вторых, в духах и прочем парфюме фталаты действительно нередко используются, чтобы сделать их аромат более стойким. Например, в 2016 году был опубликовано исследование 47 популярных брендов духов со всего мира, и везде они были обнаружены. Нет смысла перечислять эти бренды, большинство вам известно, их широко продают и рекламируют. Важно, что были выявлены даже явные нарушения. Например, в Евросоюзе в косметике запрещено использовать такие фталаты, как дибутилфталат (ДБФ) и бензилбутилфталат (ББФ). Но в некоторых европейских духах они оказались.
Страшные «Секреты красоты»
Чтобы понять эту проблему, нужно посмотреть ее в развитии. Скандал с фталатами первый раз полыхнул в 2000 году. Тогда совпали два события.
Американский правительственный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил об исследовании 289 человек, и у каждого из них был выявлен в организме дибутилфталат (ДБФ), упоминаемый выше.
А вскоре организация EWG («Рабочая группа по охране окружающей среды») опубликовала шокирующий доклад «Секреты красоты», в котором были изучены 37 брендов лака для ногтей и в каждом обнаружен тот же ДБФ.
Но это не все, эксперты организации проштудировали патенты многих знаменитых фирм и обнаружили, что они массово используют фталаты в косметике и средствах для ухода, включая шампуни, кондиционеры, лосьоны, средства для роста волос, антиперспиранты, солнцезащитные кремы
Производители и их эксперты, а также регулирующие органы, включая Управление по пищевым продуктам и лекарствам США (FDA), долго всех убеждали, что фталаты в косметике и средствах для ухода безопасны. Скандал постепенно погасили. Но некоторые фталаты стали жестче регулировать, появилась даже косметика без них (об этом обычно пишут на упаковках).
Удар ниже пояса
Однако медицинские исследования однозначно продолжали фиксировать вред этих веществ. Они относятся к эндокринным дизрапторам — разрушителям, вносящим хаос в работу половых гормонов. Все они по злой иронии судьбы ведут себя подобно женским половым гормонам — эстрогенам.
Это вредно как для мужчин, так и для женщин. Особенно в критические периоды, когда происходит формирование или перестройка половой системы. И самое опасное время для человека — внутриутробное развитие, когда закладываются половые органы и вообще вся половая система. Отсюда и проблемы с бесплодием и врожденной патологией в этой сфере у обоих полов.
Фталаты и гендерная революция
Но, учитывая гендерную революцию, происходящую сейчас на Западе, нельзя не упомянуть и об этом аспекте.
«Воздействие на женщин во время беременности фталатов (входящих в состав многих синтетических духов) может привести к снижению мужественности у ребенка мужского пола», — писала в 2017 году в научном журнале Medical Hypotheses («Медицинские гипотезы») Сиима Патель, биоинформатик из Калифорнийского Университета в Сан-Диего.
Она ссылалась на два исследования, в которых было показано, что поведение мальчиков, подвергшихся более сильному воздействию фталатов в утробе матери, было более женственным. Позже появились несколько работ с похожими результатами, подтверждающими эту гипотезу. Последняя вышла в прошлом году. Так что все это очень серьезно, и в какой-то степени помогает «прокручивать шестеренки» гендерной революции, увеличивая её социальную базу.
Мозг — тоже половой орган
Можно ли это хоть как-то объяснить? У медиков есть ответ: им хорошо известно, что такие вещества изменяют развитие мозга у плода. У девочек он, как и половые органы, развивается под влиянием эстрогенов, а у мальчиков — под влиянием андрогенов. Именно поэтому мужской и женский типы мышления — это вторичные половые признаки.
Понятно и почему больше страдают от этого мальчики. Фталаты действуют подобно эстрогенам, ослабляя эффект мужских гормонов. В результате и получаются феминизированные мужчины. В серьезных случаях это может приводить их к вступлению в ряды партии ЛГБТ*.
И еще «вишенки на торте». Воздействие фталатов и ряда других похожих веществ существенно повышает у подростков риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это исследование опубликовано в известном «Журнале американской медицинской ассоциации» (JAMA). А год назад американскими учеными было показано, что они делают школьников тупее, ухудшая их математические способности.
Есть ли выход?
Избежать влияния фталатов, как и ряда других веществ с похожим действием, трудно. Ведь они есть не только в косметике, но и в пластмассах, в пластике, в воде. Неслучайно их обнаруживают у 100% людей.
Но уменьшить их воздействие можно. Вот, что советовала aif.ru Ольга Тимофеева-Дубовская, кандидат биологических наук, эксперт по сертификации парфюмерно-косметической продукции:
— Многие другие виды декоративной косметики и парфюмерии могут содержать фталаты. Они нужны для улучшения качества косметических средств, но одновременно они могут быть вредными, особенно для развивающегося плода. Это связано с тем, что фталаты по действию похожи на женские половые гормоны. Поэтому во время беременности такой косметикой лучше не пользоваться. Сделайте на девять месяцев паузу.
* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.