Запах собачьих лап напоминает снэки. Ветеринар назвал причину

Запах собачьих лап может напоминать аромат кукурузных чипсов. Ветеринар Джери Кляйн в беседе с Live Science заявил, что причина в увеличении на коже животных количества бактерий Pseudomonas и Proteus, именно они издают напоминающий снэки запах.
«У людей тоже ноги не пахнут, запах появляется, если тело грязное или потное», — говорит Кляйн.
Кроме того, на коже людей и животных есть микрофлора, в которой соблюдается баланс микробов и бактерий. Запах может возникнуть при его нарушении.
Впрочем, если лапы собаки стали пахнуть, это еще не значит, что питомец заболел, в особенности при отсутствии других симптомов, добавляет Кляйн. Лапы животных постоянно контактируют с различными поверхностями, на которых находятся множество микроорганизмов. Чтобы избавиться от аромата снэков, лапы можно помыть в мыльном растворе и хорошо высушить.
Ветеринар советует внимательно осмотреть лапы животного, ведь на них могут быть язвы или признаки инфекции. В таком случае питомца следует отвести к врачу, симптомы могут указывать на более серьезные проблемы. Следует насторожиться, и когда собака постоянно кусает или вылизывает лапы, а также если ее поведение изменилось.