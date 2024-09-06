Запах собачьих лап напоминает снэки. Ветеринар назвал причину

Впрочем, если лапы собаки стали пахнуть, это еще не значит, что питомец заболел, в особенности при отсутствии других симптомов, добавляет Кляйн. Лапы животных постоянно контактируют с различными поверхностями, на которых находятся множество микроорганизмов. Чтобы избавиться от аромата снэков, лапы можно помыть в мыльном растворе и хорошо высушить.