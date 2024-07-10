Запах большого города. Жители решат, чем будут пахнуть улицы и транспорт

А ещё в Москве ароматы используют для комфорта и здоровья её жителей. «Московский стандарт поликлиник — это не только самые современные подходы к укомплектованию и оснащению зданий, но и создание комфортной среды, — рассказывает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников. — Комфортно всё, начиная с кафе на первом этаже, мебели и удобной зоны ожидания. В ближайшее время в столичных поликлиниках могут появиться собственные ароматы».