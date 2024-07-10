Запах большого города. Жители решат, чем будут пахнуть улицы и транспорт

Для одних Москва пахнет фастфудом, кофе и асфальтом, для других — лесом, свежестью и цветами. А с недавних пор жители столицы могут выбрать запахи для тех или иных мест города.
Улицы пахнут булочками и кофе
У столицы всегда был специфический аромат, меняющийся от столетия к столетию. В XVIII веке, например, в Охотном ряду располагался рыбный ряд, от которого сильно пахло рыбой по всему центру. А начало XX века принесло запах гари с нещадно коптящих заводов. «Москва в ту пору стала огромным промышленным городом», — напоминает москвовед Александр Васькин.
А чем же пахнет российская столица сегодня? По мнению Васькина, главным образом — свежей и вкусной выпечкой. «В нашем замечательном городе открылось много пекарен и уютных кафе. Столица встречает хлебом-солью гостей и, конечно, радует москвичей», — говорит Александр Васькин.
Запах скошенной травы
А ещё в Москве ароматы используют для комфорта и здоровья её жителей. «Московский стандарт поликлиник — это не только самые современные подходы к укомплектованию и оснащению зданий, но и создание комфортной среды, — рассказывает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников. — Комфортно всё, начиная с кафе на первом этаже, мебели и удобной зоны ожидания. В ближайшее время в столичных поликлиниках могут появиться собственные ароматы».
Исследования говорят о том, что ароматы благотворно влияют на психологическое и общее состояние человека. И, например, запах в медицинском учреждении может успокоить, снизить волнение, настроить на позитивный лад — и тем самым ускорить выздоровление.
В июне в Москве появились специальные стенды, где каждый может выбрать аромат для поликлиник. На сегодняшний день для изучения предлагается широкий спектр ароматов, начиная от свежей травы и зелёного чая и заканчивая фруктовыми и древесными. «Все предлагаемые ароматы прошли необходимое тестирование на гипоаллергенность», — говорит Андрей Тяжельников. В опросе лидирует аромат свежескошенной травы.
Чайный дух — к здоровью
В феврале на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» и экскалаторной галерее на Воробьёвых горах появился аромат белого пиона. Ванильно-карамельный аромат бобов тонка можно почувствовать на пересадочном узле «Деловой центр». В Департаменте транспорта также отметили, что все ароматы безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию.
А в московском метро — в поезде на Филёвской линии — теперь можно ощутить аромат… зелёного чая. «Я иногда попадаю в вагон с запахом, иногда нет. Один раз была сильно впечатлена. Был жаркий день, много людей, а в вагоне пахло цветами, — рассказывает москвичка Александра Гончарова. — И это прекрасно!».
Концентрация аромата будет регулярно меняться в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий. Кстати, психолог, ароматерапевт Александра Метальникова говорит, что аромат чайного куста — одно из лучших антибактериальных средств в мире. «Запах зелёного чая хорошо помогает от грибковых и простудных заболеваний, — объясняет специалист. — А белый пион и бобы тонка бодрят и в то же время успокаивают».
И Ясенево, и Дубки
Для писателя Юрия Нечипоренко запахи Москвы — самой зелёной столицы мира — делятся по сезонам и районам. Разумеется, сильнее всего пахнет в парках и скверах: сиренью и черёмухой — весной, липой — летом.
«А как пахнут розарии в парке культуры, в Ботаническом саду МГУ и на ВДНХ! — говорит писатель. — Кстати, сами названия многих мест — Ясенево, Берёзовая роща, Липовая аллея, Дубки — идут от деревьев».
В районах, где много растительности, запахи трав наполняют и оживлённые улицы. «Порой достаточно выйти на балкон, чтобы ощутить радость слияния с природой: закроешь глаза, вдохнёшь полной грудью — и кажется, что ты в лесу», — продолжает Юрий Нечипоренко.
Председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы Мария Большакова родилась и выросла в доме, расположенном рядом с площадью трёх вокзалов. В её дворе росли тополя, акация и сирень. И теперь этот запах для неё ассоциируется с городом.
«Любила прогулки по Бережковской набережной или Ордынке. Гуляешь переулками, а старая Москва пахнет конфетами и шоколадом, — утверждает Мария Большакова. — А запах старых домов напоминает запах старых книг. Для меня это — ностальгия. Мы любим наш город во всём его разнообразии, в том числе и разнообразии ароматов».
Советы ароматерапевта
Все запахи имеют свой психотерапевтический эффект. Успокоить может эфирное масло лаванды, отчасти — фенхель и магнолия. Бодрят и дают силы мята, иланг, можжевельник и розмарин. Помогают настроиться на позитив цитрусовые и хвойные ароматы (кедр, сосна, ель). С учётом того, что жизнь в мегаполисе сопряжена со спешкой и стрессами, москвичам можно посоветовать в своих квартирах отдавать предпочтение смесям бодрящих и успокаивающих ароматов.