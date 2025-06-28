Ловушка для Николая II: как началась и завершилась Первая мировая война

При этом Россия не раз показывала свои мирные намерения. Так, в 1899 и в 1907 году по инициативе Николая II в Гааге были собраны международные конференции, на которых обсуждались вопросы мира и разоружения. И если на первую конференцию Россия разослала 26 приглашений, то на вторую приехали уже представители 44 стран. На конференциях были приняты конвенция «О мирном разрешении международных конфликтов» и запрет на использование снарядов с удушающим газом, на метание бомб с воздушных шаров и на применение пуль со смещенным центром тяжести.