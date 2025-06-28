Ловушка для Николая II: как началась и завершилась Первая мировая война

28 июня — дата для России сакральная. В этот день в 1914 году в Сараево был террористом убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. А 28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, который завершил Первую мировую войну. Для России она закончилась катастрофой. Важную роль в крушении империи сыграли британцы — они надолго избавились от конкурентов и в Европе, и в центре Евразии.
Подоплека Первая мировой войны. Первый германский Drang nach Osten — натиск на восток
Большевистская пропаганда пыталась навязать представление, что в крахе Российской империи был виноват один царь. Он де втянул страну в войну, которой можно было избежать. Не все так просто.
К началу XX века в Германии, наконец-то объединившейся вокруг Пруссии, впервые появились идеи мирового господства и идеология германского народа, как нации, превосходящей другие народы. Ими бредил кайзер Вильгельм II, который строил планы по захвату Европы и остального мира. Некоторые предпосылки для этого были — экономика страны была второй в мире после США. Более того, промышленная революция сделала Германию мировым лидером в машиностроении. Другие страны значительно отставали.
Но Германии в Европе разгуляться было негде — ресурсов не хватало. В конце XIX — в начале XX века Германия пыталась решить этот вопрос с помощью колонизации Африки, Китая, Микронезии и даже Новой Гвинеи. Но к дележке пирога опоздала. Самые жирные куски были поделены между Британией и Францией.
Была и еще одна значительная проблема: растущему населению не хватало продовольствия. Его импорт составлял четверть от потребления, а урожайность зависела от поставок удобрений.
Начиная войну, кайзер ставил перед Германией четкие задачи: сокрушить соперников-колонизаторов и освободить на востоке место для новых немецких колонистов. Для этого вполне подходила западная часть России. Коренным населением следовало пренебречь. Кто они, по сравнению с представителями сверхнации? Никто. Недаром именно в этой войне в Европе появились первые концентрационные лагеря для славян.
Неизбежность Первой мировой войны
Россия тоже переживала период расцвета. По темпам роста экономики Российская империя была первой в мире. С 1903 по 1913 года бюджет страны увеличился в 5,5 раз. Золотой запас вырос в четыре раза, а рубль стал одной из ведущих валют мира. Страна взяла такой разгон, что другие страны невольно задумались: как бы ее притормозить.
Британцы тревожились из-за усиления влияния России в Средней Азии и на Ближнем Востоке. В 1895 году Россия сорвала планы англичан по колонизации Афганистана, остановила Италию в Эфиопии, в 1897 году признала независимость Таиланда и притормозила колонизацию страны европейцами. В 1900 году остановила резню христиан в Китае, введя в Пекин войска, и защитила русских в Персии — тоже с помощью армии.
При этом Россия не раз показывала свои мирные намерения. Так, в 1899 и в 1907 году по инициативе Николая II в Гааге были собраны международные конференции, на которых обсуждались вопросы мира и разоружения. И если на первую конференцию Россия разослала 26 приглашений, то на вторую приехали уже представители 44 стран. На конференциях были приняты конвенция «О мирном разрешении международных конфликтов» и запрет на использование снарядов с удушающим газом, на метание бомб с воздушных шаров и на применение пуль со смещенным центром тяжести.
«Я не хочу воевать, — говорил Николай II дипломату Анатолию Неклюдову. — Предприму все, чтобы сохранить моему народу… преимущества мирной жизни…».
За три дня до объявления Германией войны России царь все еще надеялся решить дело миром и написал кайзеру телеграмму, в которой предлагал рассмотреть австро-сербский конфликт в Гааге. По сути, он делал все, чтобы избежать кровопролития.
Начало и ход Первой мировой войны
Но события развивались молниеносно.
28 июня был убит Франц Фердинанд.
5 июля Германия публично заявила о поддержке Австро-Венгрии.
23 июля Австро-Венгрия объявила Сербии ультиматум, а через 5 дней — войну.
29 июля Николай II послал Вильгельму II телеграмму.
В ответ на молчание кайзера 31 июля он начал мобилизацию.
1 августа Германия начала войну с Россией. Позже станет известно, что объявлением мобилизации Николай II спутал немцам карты — они рассчитывали на внезапность. Планы кайзера отобедать в Париже и отужинать в Петербурге были сорваны.
6 августа в войну против России вступила Австро-Венгрия.
О ходе войны написано предостаточно. Можно остановится лишь на определенных аспектах.
Когда в 1915 году Ставка перестала справляться с управлением войсками, и началось масштабное отступление российских войск и падение морального духа солдат, Николай II сам встал во главе армии.
Он отправил в отставку 8 министров и заменил начальника штаба Николая Янушкевича более решительным Михаилом Алексеевым.
Чтобы выиграть время, царь начал Великое отступление. Нужно было сберечь солдат и поставить экономику страны на военные рельсы — никто не думал, что война продлится так долго.
На перевооружение армии царь потратил все свое наследство — на нынешние деньги оно составило бы больше 20 млрд рублей.
Русские заняли Буковину и Галицию. Экономика Германии была разорвана в клочья — в стране начался голод. Россия стояла на пороге победы, а императрица Александра Федоровна уже продумывала, какого цвета будут мундиры на параде русской армии в Берлине. Но победить России не дали.
Англичанка гадит
У Британии были свои планы: ослабить Россию и убрать конкурента. Начиная с 5 июля 1914 года министр иностранных дел Эдуард Грей начал активно встречаться со всеми участниками конфликта: с сербами, с послами Германии и Австро-Венгрии и с русским послом. Официальной целью встреч был мир. Но странное дело — чем больше Грей общался со сторонами, тем решительнее немцы и австрийцы хотели вступить в войну. Как тут не вспомнить ирландскую пословицу: если двое ирландцев поссорились, значит, у одного из них ночевал англичанин.
Еще в 1891 году в Британии появилась новая организация — «Круглый стол». Ее первым администратором был знаменитый британский колонизатор Сесиль Родс, а среди активных членов можно было найти дипломата, представителя Либеральной партии Дэвида Ллойд-Джорджа, еще одного колонизатора лорда Альфреда Милнера, посла Британии в России Джорджа Бьюкенена и Артура Бальфура, который в 1917 году стал главным организатором Интервенции.
Все эти джентльмены были напрямую связаны с американским Клубом банкиров, который находился в Нью-Йорке на Бродвее. Клубом заправляли банкиры Джон Морган, Пол Варбург и Яков Шифф. Любопытно, что многие из них были связаны с немцами. Шифф и Варбург были уроженцами Германии и имели там родственников, а Милнер был наполовину немцем. Именно эти банкиры давали деньги англичанам на ведение бизнеса в колониях.
Методы обогащения в колониях были такими же как и сейчас: англичане стравливали друг с другом племена, народы и страны, и устанавливали собственное господство, грабя и присваивая чужое. Этим господам не нужна была победа России — ведь она могла получить контроль над Черным морем, Константинополем и проливами, укрепить свое положение в Восточной Европе и в Азии.
«Это будет означать господство России на всем континенте!» — жаловался американский политик Эвард Хауз президенту Вильсону.
В России хорошо помнили его высказывание: «Россию нельзя оставлять нетронутой. Она слишком однородна для безопасности мира. Нужно сделать Сибирь отдельной республикой, а европейскую Россию разделить на три части».
Джентльмены начали действовать.
С января 1916 года начался саботаж поставок в Россию британского вооружения.
Выехавший с проверкой в Россию военный министр Гораций Китченер погиб. Кто-то слил немцам его маршрут, и крейсер министра был торпедирован.
После смерти Китченера Милнер занял его кресло, Ллойд-Джорж стал премьер-министром, а Бальфур — министром иностранных дел.
Сразу же были активизированы сношения британских агентов с российской оппозицией: либералами и революционерами.
Были взяты в оборот Великие князья во главе с Николаем Михайловичем. Одни Романовны были заражены либеральными идеями, другие — мечтали о троне, третьи ненавидели Распутина и императрицу.
18 января 1917 года на приеме у императора Милнер подал Николаю II требование назначить в правительство оппозиционеров. Император отказался.
Глава миссии Франции при Ставке царя Морис Жанен свидетельствовал, что Февральская революция в России была фактически организована англичанами, которые не скрывали, что готовят свержение царя и открыто обсуждали, убивать его и его семью или нет.
Не обошлось и без предателей. Организаторами переворота стали масоны Михаил Родзянко, Александр Гучков, Павел Милюков и генералы Михаил Алексеев, Алексей Брусилов, Николай Рузский, Александр Крымов и другие. Милюков в мемуарах писал, что если бы Россия победила, авторитет Николая II достиг бы такой высоты, что свергнуть его было бы невозможно.
До победы оставался шаг
В феврале 1917 года Германия стояла на пороге краха. Промышленность была угроблена наполовину, миллион человек погиб от голода. Страна была фактически в окружении. Но революция, которую назовут буржуазной, поставила крест на победе русского оружия. Приказы царя больше не исполнялись.
В ночь на 28 февраля Николай II был арестован в поезде, в котором направлялся в Царское село для подавления переворота. Его семья уже была в руках революционных солдат и матросов. Выбора подписывать или не подписывать отречение у царя не было. Западня, придуманная на Западе, захлопнулась.
Впереди у Николая II был подвал Ипатьевского дома, а у России, отрекшейся от Бога и от царя — Интервенция, мясорубка Гражданской войны и Великая Отечественная война, которой могло бы и не быть при другом стечении обстоятельств. Британцы сумели создать хаос, а потом пришли и ограбили Россию так, что историки до сих пор подсчитывают убытки.
Версальский договор был подписан уже без участия России. Франция получила Эльзас, Лотарингию и Саарские угольные шахты, Польша — Познань, Западную Пруссию и Верхнюю Силезию. Британия получила немецкие колонии: Юго-Западную Африку, Танганьику, часть Камеруна, острова в Океании, часть Гвинеи и мандат на управление Палестиной и Ираком. По самым приблизительным расчетам Россия потеряла больше 40 000 000 000 рублей золотом.
Майя Новик