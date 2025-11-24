Популярные темы
Запад решил вернуться к колониализму из-за ИИ, заявила Захарова

Захарова: добыча ископаемых для ИИ превращается в борьбу за передел мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Добыча полезных ископаемых для современных систем искусственного интеллекта превращается в борьбу за экономический передел мира, в котором Запад, как и в прежние колониальные времена, пытается использовать ресурсы развивающихся стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и по данным Научно-исследовательского института тоже ооновской организации ЮНИТА, добыча полезных ископаемых для систем искусственного интеллекта становится борьбой за экономический передел планетарного масштаба», — сказала дипломат в ходе межфракционной конференции в Государственной думе «Приоритеты социально-экономического развития России».

По ее словам, залежи полезных ископаемых и минералов для производства смартфонов и других высокотехнологичных систем расположены в развивающихся странах, а западные компании-производители эксплуатируют недра и рабочую силу этих государств «в геометрической прогрессии».

«Сейчас уже речь идет о таком термине, как “минеральный колониализм”, — отметила Захарова.

Добыча таких минералов, как графит, литий и кобальт, необходимых для цифрового перехода, в 2050 году увеличится на 500%.

«Это только сейчас, без открытия как-либо новых технологий в сфере цифры и искусственного интеллекта. Но это, как вы понимаете, просто усилит неравномерное распределение всего, в том числе тех самых экологических вопросов, которые мы называем “экологическим бременем”, — подчеркнула она.

