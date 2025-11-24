Запад кинул Украину, считает Косачев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Западе «кинули» Украину, которая фактически находится в тисках — она не может продолжать бои без поддержки западных союзников, которой больше нет, переговоры же ей придется вести с позиции проигравшего, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее американская делегация встретилась с украинскими коллегами в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине.
«Диспозиция по итогам событий последних дней на сегодня видится так: США считают невозможным дальнейшее продолжение войны и настаивают на переговорах. Россия готова к переговорам, но также готова и к продолжению боевых действий в случае их срыва», — написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, Евросоюз срывает переговоры, потому что считает, исходя из собственных интересов, желательным дальнейшее продолжение войны.
«А что Украина? Она одновременно мечется и зажата в тисках, как бы парадоксально это ни выглядело. Она не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у нее больше нет. Но она и не готова к переговорам, потому что вести их придется с позиций проигравшей стороны, а не победителя. Плюс коррупционные провалы, петля затягивается», — отметил Косачев.
По словам законодателя, «кинули Украину». «И там крах, и тут, куда ни кинь. Сплошные метания в тисках», — заключил политик.