Запад кинул Украину, считает Косачев

«А что Украина? Она одновременно мечется и зажата в тисках, как бы парадоксально это ни выглядело. Она не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у нее больше нет. Но она и не готова к переговорам, потому что вести их придется с позиций проигравшей стороны, а не победителя. Плюс коррупционные провалы, петля затягивается», — отметил Косачев.