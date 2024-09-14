«Заморозка»: когда начинается поздний репродуктивный период и можно ли «обмануть» время

По словам специалиста, поздний репродуктивный период, или старший репродуктивный возраст, начинается у женщин с 35 лет, у мужчин — после 42 лет.
— Правда, для мужчин это понятие более условное. Образование новых сперматозоидов происходит каждые три месяца, поэтому мужчина может стать отцом почти в любом возрасте. У женщин все иначе, — подчеркнула врач.
Первичные яйцеклетки закладываются внутриутробно, пояснила репродуктолог. К периоду полового созревания это число составляет около 30−50 тысяч.
— В начале каждого менструального цикла в рост вступают несколько фолликулов, но созревает окончательно лишь один, а несозревшие гибнут. Таким образом, с приходом первой менструации начинается ежемесячный необратимый расход яйцеклеток. Исходный запас фолликулов (я часто сравниваю его с корзиной яиц) индивидуален. Добавить в «корзину» новые яйцеклетки невозможно, таких препаратов еще не существует, — заверила Кузнецова.
Но вопрос не только в количестве — с возрастом ухудшается качество яйцеклеток, заметила врач. Дает сбои механизм регулирования количества хромосом в зародыше, и в нем может оказаться не 46 хромосом, как положено, а больше или меньше. Вот статистика вероятности появления эмбрионов с аномальным количеством хромосом:
- 35−39 лет — 40−60 процентов;
- 40−42 года — 60−80 процентов;
- 42−44 года — 81−95 процентов;
- 45 лет и старше — 99,9−100 процентов.
— То есть у пациентки в возрасте 40 лет из 10 эмбрионов, полученных по программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 7−8 окажутся с неправильным набором хромосом, — уточнила репродуктолог. — Напомню, что с возрастом уменьшается запас фолликулов, поэтому вырастить даже 10 эмбрионов не так легко.
По мнению специалиста, как правило, пациентам старшего репродуктивного возраста приходится проходить несколько программ ВРТ, чтобы получить здоровый эмбрион и желанную беременность.
— Современная медицина может предложить методику долгосрочных «репродуктивных инвестиций»: это ЭКО с заморозкой яйцеклеток или эмбрионов. Однако и здесь есть возрастные ограничения, — предупредила гинеколог. — Оптимальный возраст для заморозки яйцеклеток и эмбрионов и у мужчин, и у женщин — до 35 лет, а предельно возможный — до 40 лет.
Криоконсервация ооцитов более распространена, уверена врач. На это есть юридические причины.
— Яйцеклетки — собственность женщины, и она имеет право распоряжаться ими самостоятельно. Кроме того, существуют и этические нюансы: яйцеклетки проще утилизировать, если они не пригодились. Эмбрионы — это собственность обоих партнеров, и в случае расторжения отношений люди часто не могут договориться о судьбе эмбрионов, — объяснила Кузнецова.
Определить, что больше подходит конкретно вам, поможет врач-репродуктолог, добавила специалист.