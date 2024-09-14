«Заморозка»: когда начинается поздний репродуктивный период и можно ли «обмануть» время

— Современная медицина может предложить методику долгосрочных «репродуктивных инвестиций»: это ЭКО с заморозкой яйцеклеток или эмбрионов. Однако и здесь есть возрастные ограничения, — предупредила гинеколог. — Оптимальный возраст для заморозки яйцеклеток и эмбрионов и у мужчин, и у женщин — до 35 лет, а предельно возможный — до 40 лет.