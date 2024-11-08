«Замкнутый круг»: диетолог Михалева рассказала, чем грозит отказ от завтрака

По словам эксперта, те, кто пренебрегает завтраком перед выходом на работу или учебу, часто не обеспечивают себя полноценным питанием, что приводит к чрезмерному аппетиту к концу дня. Это в свою очередь может привести к перееданию, так как суточная норма калорий и других необходимых питательных веществ не выполняется в течение дня.
— В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом все равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду. И несколько приемов пищи вечером и перед сном могут привести к проблемам с весом, ожирению и диабету второго типа, — предупредила Михалева в беседе с Газета.ru.
Еще одна причина пропуска завтраков, по словам специалиста, заключается в том, что если прием пищи происходит в вечернее время в довольно большом количестве, то в течение ночи человек просто не успевает проголодаться и, следовательно, утром он не чувствует потребности в завтраке. Однако, как предупредила диетолог, это может создать замкнутый круг вечернего переедания и утреннего отсутствия аппетита.
Поэтому она посоветовала людям, склонным к вечерним перееданиям, соблюдать режим питания, состоящий из трех приемов пищи — завтрака, обеда и ужина. Также существуют рекомендации и по двухразовому питанию: согласно им, человек ест только два раза в день, но при этом компенсирует потребность в калориях и нутриентах. Такой вариант, включающий поздний завтрак и ранний ужин, может подойти тем, кто не испытывает приступов голода и не склонен к перееданию.
3 ноября диетолог Бхарати Рамеш рассказала, что «балканский завтрак», включающий клетчатку, вяленое мясо, яйца, сыр и овощи, может быть как полезен, так и вреден для здоровья.