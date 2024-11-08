«Замкнутый круг»: диетолог Михалева рассказала, чем грозит отказ от завтрака

Поэтому она посоветовала людям, склонным к вечерним перееданиям, соблюдать режим питания, состоящий из трех приемов пищи — завтрака, обеда и ужина. Также существуют рекомендации и по двухразовому питанию: согласно им, человек ест только два раза в день, но при этом компенсирует потребность в калориях и нутриентах. Такой вариант, включающий поздний завтрак и ранний ужин, может подойти тем, кто не испытывает приступов голода и не склонен к перееданию.