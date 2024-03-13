Заляпанное меню и игнор: Раскрыты неочевидные признаки плохих ресторанов

Следующим объектом вашего внимания должно стать меню. Кожаные папки с файлами давно вышли из моды, напомнила эксперт. Оно не должно содержать потёртостей, грязных пятен и следов от пальцев, а большое количество блюд, которые есть в списке, но их не смогут вам приготовить, говорит о некомпетентности шеф-повара или неотлаженной схеме снабжения ресторана, заключила Егорова.