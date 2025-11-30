МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие.
«Гарантии безопасности могли бы включать размещение ядерного оружия на территории Украины», — утверждает он.
В августе глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия.
Министр также подчеркнул, что документ сопровождался декларацией об уважении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили те, кто пришел к власти на Украине в 2014 году.