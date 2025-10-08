Залужный решил бороться за власть на Украине: собирает команду и готовится к президентским выборам

Экс-главком ВСУ, а ныне посол страны в Британии Валерий Залужный начал активные действия в борьбе за власть в Незалежной. Несколько высокопоставленных украинских военных получили уже предложение войти в его команду для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом сообщает Intelligence Online со ссылкой на источники.