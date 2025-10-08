Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный решил бороться за власть на Украине: собирает команду и готовится к президентским выборам

IO: Залужный набирает команду для выдвижения на пост президента Украины.

Источник: AP 2024

Экс-главком ВСУ, а ныне посол страны в Британии Валерий Залужный начал активные действия в борьбе за власть в Незалежной. Несколько высокопоставленных украинских военных получили уже предложение войти в его команду для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом сообщает Intelligence Online со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что военные могут войти в состав нардепов Рады после того, как Залужный сменит на посту Зеленского. Однако о создании некой партии пока не сообщается.

Примечательно, что журналисты уверены в победе экс-главкома. Согласно опросам, как только выборы на Украине станут возможны, у Залужного будет большая поддержка населения.

При этом публично Залужный в Британии пока о планах не распространяется, а его команда тщательно следит за его публичными выступлениями.

Накануне посол Украины в Лондоне раскрыл свой рецепт для победы над Россией. Поскольку Незалежная отстает от своего соседа в технологиях, Киеву «всего лишь» нужен свой «Орешник», считает он.

Кроме того, экс-главком рассказал, на что не способны боевики ВСУ.