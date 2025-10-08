Залужный решил бороться за власть на Украине: собирает команду и готовится к президентским выборам

Экс-главком ВСУ, а ныне посол страны в Британии Валерий Залужный начал активные действия в борьбе за власть в Незалежной. Несколько высокопоставленных украинских военных получили уже предложение войти в его команду для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом сообщает Intelligence Online со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что военные могут войти в состав нардепов Рады после того, как Залужный сменит на посту Зеленского. Однако о создании некой партии пока не сообщается.
Примечательно, что журналисты уверены в победе экс-главкома. Согласно опросам, как только выборы на Украине станут возможны, у Залужного будет большая поддержка населения.
При этом публично Залужный в Британии пока о планах не распространяется, а его команда тщательно следит за его публичными выступлениями.
Накануне посол Украины в Лондоне раскрыл свой рецепт для победы над Россией. Поскольку Незалежная отстает от своего соседа в технологиях, Киеву «всего лишь» нужен свой «Орешник», считает он.
Кроме того, экс-главком рассказал, на что не способны боевики ВСУ.