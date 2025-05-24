Залужный призвал украинцев не надеяться на возврат территорий

«Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях, а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались, мы можем вести с вами речь только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и не стоит об этом даже думать», — добавил экс-главком ВСУ.