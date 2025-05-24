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Залужный призвал украинцев не надеяться на возврат территорий

Вероятный будущий президент Украины Залужный призвал Киев на рассчитывать на возвращение потерянных территорий.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Киеву не стоит надеяться на возвращение к границам 1991 года. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ и возможно будущий президент Украины Валерий Залужный на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на чудо, на какого-то “белого лебедя”, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — сказал Залужный.

Спикер добавил, что пока у Москвы есть ресурсы для нанесения ударов по украинской территории и развивать наступление на фронте, она продолжит это делать. По его словам, РФ ведет боевые действия на истощение, и победить ее удастся только, если лишить РФ такой способности.

«Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях, а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались, мы можем вести с вами речь только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и не стоит об этом даже думать», — добавил экс-главком ВСУ.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. В марте прошлого года на Украине должны были пройти выборы главы государства, но они были отменены из-за ведения боевых действий. С тех пор легитимность Зеленского ставится под сомнение, а необходимость проведения выборов становится все более актуальной.

В декабре прошлого года на Украине исследовательской компанией Socis был проведен соцопрос на предмет доверия граждан страны политическим деятелям. Рейтинг доверия возглавил Залужный, свое доверие которому выразили 72% украинцев, причем треть граждан страны высказались об абсолютном доверии экс-главкому ВСУ. При этом Зеленскому доверяют только 40% респондентов, причем в абсолютном выражении — всего 16%.

В марте этого года глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что нет оснований отказать Залужному в участии в президентских выборах.

Напомним, что в 2014 году Республика Крым и Севастополь воссоединились с Россией на основании референдума, в 2022 году в состав РФ также вошли ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.