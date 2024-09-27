Залог внутренней уверенности: почему с утра важно разговаривать с собой

В ежедневном потоке рутинных дел поиск времени для ухода за собой может показаться непосильной задачей. Однако велнес-эксперт Ребекка Мур уверяет, что именно в те моменты, когда мы наиболее заняты, нужно тщательнее заботиться о своем ментальном и физическом здоровье.
Один из способов сделать это — провести несколько минут с утра наедине с собой, проговаривая вслух слова утешения и поддержки. Эксперты уверяют, что подобная методика не только напоминает о способности психики к саморегуляции, но и укрепляет внутреннюю уверенность.
Каждый акт заботы о себе — это мощное заявление: я на своей стороне, с каждым днем я все больше и больше становлюсь собой.
Важно помнить, что, проявляя хотя бы «минутное» внимание и заботу к своим самым сокровенным желаниям и переживаниям, мы можем открыть для себя «язык любви».
Начать можно с простого:
проснувшись, настройтесь на то, как вы себя сегодня ощущаете;
позвольте себе несколько минут понежиться в кровати;
сделайте небольшую дыхательную медитацию;
не избегайте трудностей, примите их, напомнив себе о том, что вы способны с ними справиться;
проговорите вслух слова благодарности себе.
Эта практика предполагает интимное и открытое общение, поэтому будьте честны с собой, озвучивая все, что в настоящее время вас волнует. Если вдруг вы не можете поделиться переживаниями вслух, произнесите их про себя, четко осмысляя каждое слово.
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