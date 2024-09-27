Залог внутренней уверенности: почему с утра важно разговаривать с собой

В ежедневном потоке рутинных дел поиск времени для ухода за собой может показаться непосильной задачей. Однако велнес-эксперт Ребекка Мур уверяет, что именно в те моменты, когда мы наиболее заняты, нужно тщательнее заботиться о своем ментальном и физическом здоровье.