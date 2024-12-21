Залог безопасности. В ГД предложили усилить контроль за пиротехникой

Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить контроль за продажей фейерверков в связи с минитерактами с пиротехникой в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В ряде городов произошли несколько минитерактов с пиротехникой в отделениях банков, поджоги военкоматов и отделений полиции. Сейчас любой человек, имея всего тысячу рублей в кармане, может купить некачественную китайскую пиротехнику в торговом центре. В результате такие “покупки” могут обернуться травмами или, в худшем случае, диверсионными актами», — высказал он свое мнение.
Кирьянов отметил, что пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в сегодняшних условиях представляет куда большую угрозу. Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но в итоге — реальные убытки и уголовные сроки.
«Уже сейчас стоит задуматься о мерах регулирования. Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев. Бенгальские огни — максимум, что можно оставить для новогоднего настроения. Остальное — угроза как для здоровья граждан, так и для общественного порядка», — написал он.
Депутат также отметил, что сегодня многие работники банков, курьеры и таксисты уже научились распознавать жертв мошенников. Они переубеждают таких людей, помогают предотвратить преступления. По его мнению, продавцы фейерверков также могут сыграть свою роль. Если покупатель нервничает, говорит по телефону или проявляет иное подозрительное поведение, это повод насторожиться и вызвать полицию.
«Ответственные решения на местах — залог безопасности в праздники. Новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций», — считает Кирьянов.