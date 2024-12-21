Залог безопасности. В ГД предложили усилить контроль за пиротехникой

Кирьянов отметил, что пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в сегодняшних условиях представляет куда большую угрозу. Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но в итоге — реальные убытки и уголовные сроки.