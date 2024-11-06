Закуска по-уральски. В России разработали полезные чипсы

Учёные Южно-Уральского госуниверситета придумали, как перерабатывать жмых, остающийся после отжима рапсового масла. Рапс — это растение с крошечными жёлтыми цветами и чёрными семенами. Издавна он служил кормом для домашних животных, а вот для человека его употребление в пищу считалось небезопасным из-за того, что в нём содержатся гликозиды и эруковая кислота. Тем не менее, в середине XX века рапсовое масло стало применяться в пищевой промышленности, и сейчас технология его производства хорошо отработана.