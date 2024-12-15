Закрыть и успокоиться: что такое «гештальт» и когда уместно это слово

«Он уже много лет увлекается азиатской культурой и мечтает побывать в Японии. Как здорово, что ему удалось закрыть этот гештальт после поездки в Токио». «Ей очень тяжело общаться с авторитарными мужчинами — все дело в незакрытом гештальте после ссоры с отцом, которого она теперь видит в других людях».