Закрыть и успокоиться: что такое «гештальт» и когда уместно это слово

Что такое «гештальт»
Еще в начале XX века группа психологов-экспериментаторов занялась глубоким изучением принципов работы человеческого восприятия. Исследователей в первую очередь интересовало то, как психика способна из многообразного и хаотичного окружающего мира вычленять нужное, формируя целостное понимание действительности.
По итогам работы специалисты вывели новое направление под названием гештальтпсихология. Слово «гештальт» в таком контексте можно перевести с немецкого как «целостность». Согласно подходу, психика человека создает из разрозненных частей единый образ, который «выделяется» на общем фоне, — это и есть «гештальт».
Когда это слово уместно
Из гештальтпсихологии постепенно выросла гештальт-терапия. Психологи с таким профилем помогают клиентам с отдельными незакрытыми потребностями или вопросами, которые становятся причиной серьезной фоновой тревоги и чувства неудовлетворенности.
Этот своеобразный пробел истощает ментальные и эмоциональные ресурсы человека, в крайних случаях провоцируя серьезные психологические проблемы.
Гештальт-терапевт в свою очередь помогает понять, какую потребность человек неосознанно стремится удовлетворить, как она проявляется на разных уровнях психики и придумать ей завершение — закрыть «гештальт».
Примеры употребления
Из психологии слово «гештальт» постепенно перекочевало в разговорную речь. Часто термин используется в ситуациях, когда человек смог наконец сделать то, что очень сильно длительное время хотел. Закрыть «гештальт» можно также и в случае разрешения долго тянущейся проблемы или конфликта:
«Он уже много лет увлекается азиатской культурой и мечтает побывать в Японии. Как здорово, что ему удалось закрыть этот гештальт после поездки в Токио». «Ей очень тяжело общаться с авторитарными мужчинами — все дело в незакрытом гештальте после ссоры с отцом, которого она теперь видит в других людях».
Некоторые психологи негодуют, когда профильные термины начинают использовать непрофессионалы. Специалисты считают, что так люди стирают первоначальное значение слова, создавая вокруг него устойчивые мифы. Однако мнение психологов в любом случае не мешает людям регулярно закрывать свои «гештальты» и чувствовать себя благодаря этому свободнее.