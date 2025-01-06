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Закрыли французский морской парк на Лазурном берегу

Дальнейшая судьба двух местных косаток остается неясной. Активисты переживают, что их могут перевезти в Японию из-за «слабых» законов о защите животных.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Французский морской парк Marineland в коммуне Антиб (Франция) окончательно закрылся из-за закона 2021 года, запрещающего выставки с участием морских млекопитающих. Это событие озадачило местных активистов, переживающих за судьбы двух косаток, тысячи других животных парка и сотен сотрудников, — пишет The Guardian.

По некоторым данным, двух косаток планировали перевезти в Японию, так как там действуют более лояльные законы в отношении содержания морских млекопитающих. При этом будущее примерно 4000 других животных, принадлежащих к 150 различным видам, включая дельфинов, морских львов, черепах и рыб, остается совершенно неясным.

Помимо прочего, известно, что в морском парке Marineland работало 103 постоянных сотрудника и около 500 сезонных работников. Все они остались без работы, что также вызывает споры среди общественности.

На данный момент мы не думаем о своей собственной судьбе, потому что нашим приоритетом является благополучие животных.

Джереми Ло Васко
бывший сторож морского парка Marineland

Сообщается, что у морского парка Marineland есть время до декабря 2026 года, чтобы найти новый дом «с лучшими условиями» для местных обитателей.

Ранее рассказывали, что косатки вернули тренд на «лососевые шляпки».