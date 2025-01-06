Закрыли французский морской парк на Лазурном берегу

Французский морской парк Marineland в коммуне Антиб (Франция) окончательно закрылся из-за закона 2021 года, запрещающего выставки с участием морских млекопитающих. Это событие озадачило местных активистов, переживающих за судьбы двух косаток, тысячи других животных парка и сотен сотрудников, — пишет The Guardian.
По некоторым данным, двух косаток планировали перевезти в Японию, так как там действуют более лояльные законы в отношении содержания морских млекопитающих. При этом будущее примерно 4000 других животных, принадлежащих к 150 различным видам, включая дельфинов, морских львов, черепах и рыб, остается совершенно неясным.
Помимо прочего, известно, что в морском парке Marineland работало 103 постоянных сотрудника и около 500 сезонных работников. Все они остались без работы, что также вызывает споры среди общественности.
На данный момент мы не думаем о своей собственной судьбе, потому что нашим приоритетом является благополучие животных.
Сообщается, что у морского парка Marineland есть время до декабря 2026 года, чтобы найти новый дом «с лучшими условиями» для местных обитателей.
Ранее рассказывали, что косатки вернули тренд на «лососевые шляпки».