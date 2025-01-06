Закрыли французский морской парк на Лазурном берегу

По некоторым данным, двух косаток планировали перевезти в Японию, так как там действуют более лояльные законы в отношении содержания морских млекопитающих. При этом будущее примерно 4000 других животных, принадлежащих к 150 различным видам, включая дельфинов, морских львов, черепах и рыб, остается совершенно неясным.