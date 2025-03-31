Законы есть, нарушителей нет: почему запрет на склонение к аборту не работает?

Первыми регионами, где ввели административную ответственность за склонение к аборту, стали Мордовия, Тверская и Калининградская области. Однако, как выяснил Daily Storm, за прошедший год в этих регионах не было зафиксировано ни одного нарушения по этой статье.
В Калининградской области соответствующий закон вступил в силу 29 ноября 2023 года. Однако за это время в мировые суды не поступило ни одной жалобы. В Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей региона подтвердили, что протоколы об административных правонарушениях по статье 28−5 не рассматривались.
В Мордовии наказание за склонение к прерыванию беременности действует еще дольше — с 7 августа 2023 года. Тем не менее местное Министерство юстиции сообщило, что административных правонарушений по этой статье выявлено не было.
Ранее аналогичная ситуация сложилась в Тверской области. Главного управления по безопасности региона подтвердило, что за 2024 год в мировых судах не было зарегистрировано ни одного такого дела.
Напомним, что за склонение женщины к аборту предусмотрены штрафы. В Тверской и Калининградской областях физическим лицам грозит от трех тысяч до пяти тысяч рублей, в Мордовии — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы значительно выше: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в Мордовии и Тверской области, а в Калининградской — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Под ответственность могут подпасть не только врачи, но и родственники беременных женщин, а также сотрудники социальных организаций. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда медицинские показания делают аборт необходимым.