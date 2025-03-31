Законы есть, нарушителей нет: почему запрет на склонение к аборту не работает?

Напомним, что за склонение женщины к аборту предусмотрены штрафы. В Тверской и Калининградской областях физическим лицам грозит от трех тысяч до пяти тысяч рублей, в Мордовии — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы значительно выше: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в Мордовии и Тверской области, а в Калининградской — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.