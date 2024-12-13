Законопроект о профилактике буллинга рассмотрят в Госдуме

— Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи, — сказал Метелев.
Законопроект предлагает ряд мер по организации деятельности по профилактике издевательств над детьми и подростками, одной из которых является определение понятия «издевательства». Под «травлей» понимаются организованные (два и более раз) умышленные действия несовершеннолетних, не влекущие административной или уголовной ответственности, выраженные в физической или психологической форме и направленные на унижение достоинства человека. Это определение позволяет работать с подростками, которые «травят» не только своих сверстников, но и взрослых, в том числе учителей, передает РИА Новости.
В школах Московской области появятся QR-коды, с помощью которых ученики анонимно смогут рассказать о травле. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона добавил, что недавно навестил пострадавшую от избиения школьницу из Котельников. Сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Леонида Михайловича Рошаля.
15 ноября психолог Сергей Ключников рассказал, как защитить себя от травли и кибербуллинга в интернете. Он добавил, что многие люди не видят разницы между реальной и виртуальной жизнями и поэтому слишком остро воспринимают критику в Сети.