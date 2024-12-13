Законопроект о профилактике буллинга рассмотрят в Госдуме

Законопроект предлагает ряд мер по организации деятельности по профилактике издевательств над детьми и подростками, одной из которых является определение понятия «издевательства». Под «травлей» понимаются организованные (два и более раз) умышленные действия несовершеннолетних, не влекущие административной или уголовной ответственности, выраженные в физической или психологической форме и направленные на унижение достоинства человека. Это определение позволяет работать с подростками, которые «травят» не только своих сверстников, но и взрослых, в том числе учителей, передает РИА Новости.