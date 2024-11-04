Законно ли запрещать квадроберам, как животным, вход в общественные места

Тем не менее, исходя из логики самих квадроберов, которые ассоциируют себя с животными, запрет имеет логику. Однако любые ограничения должны соответствовать закону. Владельцы заведений могут установить правила поведения — например, не разрешать ходить на четвереньках или есть собачий корм, но дискриминация людей недопустима.