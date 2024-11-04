Законно ли запрещать квадроберам, как животным, вход в общественные места

Тем не менее, исходя из логики самих квадроберов, которые ассоциируют себя с животными, запрет имеет логику. Однако любые ограничения должны соответствовать закону. Владельцы заведений могут установить правила поведения — например, не разрешать ходить на четвереньках или есть собачий корм, но дискриминация людей недопустима.
«Нельзя дискриминировать людей по признакам пола, расы или иным характеристикам. Например, нельзя ограничивать доступ в заведение представителям определённых национальностей», — подчеркнула эксперт.
Она также отметила, что человек, которому отказали в обслуживании, имеет право обратиться в суд. По словам юриста, в случае с квадроберами на табличках лучше писать не «запрещено», а «не рекомендуется».
Ранее в Минпросвещения предупредили о рисках демонстрации фото и видео с квадроберами. Распространяемая в Сети информация о квадробинге подогревает интерес к этому направлению и служит дополнительной пропагандой, уточнили в ведомстве.