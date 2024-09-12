Законно ли ставить видеокамеры в съемном жилье?

Чтобы обезопасить себя от неаккуратных арендаторов, юристы советуют составлять четко выверенный договор на сдачу жилья. А может быть, проще поставить видеокамеру и обеспечить регулярный надзор за нажитым имуществом?
«Теоретически владелец жилья может предложить арендатору подписать договор, в котором будет согласовано видеонаблюдение в квартире, — говорит юрист Николай Попов. — Но даже такой договор не будет гарантировать, что проживающий потом не обратится с требованием о признании его недействительным. Дело в том, что видеонаблюдение на территории жилого помещения противоречит Конституции РФ и норме о неприкосновенности частной жизни. Ведь арендатор получает право пользования и владения имуществом именно для проживания. Поэтому если вдруг кто-то из владельцев жилья решится на установку видеонаблюдения в квартире, он может попасть под уголовную ответственность. И неважно, будут ли эти видеозаписи распространяться или же они будут собираться только для владельца».
Ранее СМИ сообщали о том, что в Москве две квартиросъемщицы нашли в арендной квартире скрытые камеры наблюдения. Девушки снимали две комнаты, а в третьей жил 46-летний владелец квартиры. В один из дней арендаторы нашли подозрительный шнур в ванной комнате, а вслед за ним — скрытую камеру. Приехавшая на квартиру полиция обнаружила еще пять видеокамер. Видео с них транслировалось на телефон, телевизор и компьютер москвича. Полиция проводит проверку.