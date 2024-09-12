Законно ли ставить видеокамеры в съемном жилье?

«Теоретически владелец жилья может предложить арендатору подписать договор, в котором будет согласовано видеонаблюдение в квартире, — говорит юрист Николай Попов. — Но даже такой договор не будет гарантировать, что проживающий потом не обратится с требованием о признании его недействительным. Дело в том, что видеонаблюдение на территории жилого помещения противоречит Конституции РФ и норме о неприкосновенности частной жизни. Ведь арендатор получает право пользования и владения имуществом именно для проживания. Поэтому если вдруг кто-то из владельцев жилья решится на установку видеонаблюдения в квартире, он может попасть под уголовную ответственность. И неважно, будут ли эти видеозаписи распространяться или же они будут собираться только для владельца».