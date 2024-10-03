Законно ли рассылать квитанции о зарплате на электронную почту

Некоторые работодатели для оптимизации рассылают работникам расчетные листки в электронном виде. Но разрешает ли закон отправлять эту информацию через электронную почту или в мессенджер сотруднику?
«До 2021 года трудовое законодательство никак не регламентировало порядок выдачи расчетных листков, — отвечает юрист Анна Аржанникова. — Тогда Минтруд не считал нарушением случаи, когда расчетный листок отправлялся работнику по электронной почте, если такой порядок предусмотрен в трудовом договоре, коллективном договоре, локальном нормативном акте. Но сейчас в Трудовом кодексе действуют нормы, которые регламентируют электронный документооборот. Считается, что извещение работника о составных частях заработной платы в электронном виде не будет соответствовать требованиям трудового законодательства. Обмен документами через электронную почту и тем более через мессенджеры не относится к электронному документообороту».
Исключения могут составить случаи, когда в организации ведется электронный документооборот с помощью Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» либо информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить документооборот по всем требованиям ТК РФ. В остальных ситуациях работники должны получать информацию о своей зарплате, начисленных суммах и удержаниях через бумажные расчетные листки.