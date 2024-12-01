Закончим этот брак: почему в России растет количество разводов

— Огромное количество браков у нас просто не регистрируется, — объясняет кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Распространен, например, гостевой брак — когда муж и жена живут отдельно и, скажем, «съезжаются» на выходных и вместе проводят отпуск. Очень распространен «пробный» брак, когда люди живут вместе, пытаясь понять, нужны ли они в принципе друг другу. Есть так называемый открытый брак — да, мы живем вместе, но не связаны никакими моральными обязательствами. Подобные союзы в абсолютном большинстве случаев не регистрируются. А нет официальной регистрации — нет и развода. Одной, по мнению эксперта, причиной большого числа разводов, как ни странно, стала эмансипация. Традиционный брак долгое время строился по достаточно простой схеме: муж работает в поле или на заводе, жена — дома. Плюс она рожает и воспитывает детей. Женщина в таком союзе получает социальную защиту, мужчина — уют и домашний комфорт. Сейчас, как правило, работают оба супруга. То есть жена от мужа финансово независима и способна содержать себя без его помощи. Но и современному мужчине гораздо проще обходиться без женской заботы. Современное жилье — не деревенская изба, которую нужно топить дровами, таскать воду из колодца… А стирать, готовить, убирать помогает бытовая техника. Любой справится. В плане интимных отношений тоже никаких проблем — внебрачные связи сейчас, скорее, норма, чем исключение. Воспитание детей? Тут тоже все в порядке: проблема детсадов решена, ребенка есть кому оставить. Да и не так много в московской семье ребятишек. По данным Мосгорстата, среднее количество детей на одну москвичку — 1,3, то есть семьи у нас преимущественно однодетные.