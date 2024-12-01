Закончим этот брак: почему в России растет количество разводов

По Москве, впрочем, статистика чуть получше: за полгода — 35,4 тысячи браков и 23,6 тысячи разводов. Иными словами, распадаются не 88 процентов браков, как в целом по России, а «всего лишь» 66. Два из трех. Но ведь все равно большинство. Правда, тут надо учитывать, что статистика эта грешит неточностями, и вот почему.
— Огромное количество браков у нас просто не регистрируется, — объясняет кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Распространен, например, гостевой брак — когда муж и жена живут отдельно и, скажем, «съезжаются» на выходных и вместе проводят отпуск. Очень распространен «пробный» брак, когда люди живут вместе, пытаясь понять, нужны ли они в принципе друг другу. Есть так называемый открытый брак — да, мы живем вместе, но не связаны никакими моральными обязательствами. Подобные союзы в абсолютном большинстве случаев не регистрируются. А нет официальной регистрации — нет и развода. Одной, по мнению эксперта, причиной большого числа разводов, как ни странно, стала эмансипация. Традиционный брак долгое время строился по достаточно простой схеме: муж работает в поле или на заводе, жена — дома. Плюс она рожает и воспитывает детей. Женщина в таком союзе получает социальную защиту, мужчина — уют и домашний комфорт. Сейчас, как правило, работают оба супруга. То есть жена от мужа финансово независима и способна содержать себя без его помощи. Но и современному мужчине гораздо проще обходиться без женской заботы. Современное жилье — не деревенская изба, которую нужно топить дровами, таскать воду из колодца… А стирать, готовить, убирать помогает бытовая техника. Любой справится. В плане интимных отношений тоже никаких проблем — внебрачные связи сейчас, скорее, норма, чем исключение. Воспитание детей? Тут тоже все в порядке: проблема детсадов решена, ребенка есть кому оставить. Да и не так много в московской семье ребятишек. По данным Мосгорстата, среднее количество детей на одну москвичку — 1,3, то есть семьи у нас преимущественно однодетные.
Эксперт делает вывод — в современной жизни семья, к великому сожалению, перестает быть ячейкой общества. Ведь это слово образовано от общеславянского «съмь», что означает одновременно «работник» и «домочадец», то есть человек, имеющий право жить в семье. В нынешней же семье — ни домочадцев (все на работе или на учебе), ни работников — работу по дому делает в основном бытовая техника.
— До сих пор семью скрепляли дети. Причем в деревне, например, от их числа напрямую зависело благополучие семьи: там дети с шести лет уже работали. Больше детей — больше работников, — рассуждает Виталий Караев. — Сейчас, как правило, все наоборот — чем больше детей, тем благосостояние семьи ниже — ведь всех надо кормить, одевать, обувать, лечить, учить, но дети же при этом не работают. Поэтому и рожать стали все меньше…
Впрочем, как уверяют демографы, часть разводов — это как раз способ на детях заработать. Особенно, как ни странно, на Кавказе — в самых многодетных регионах России. Смысл простой: как только пособия для матерей-одиночек стали расти, тут же начался вал разводов. Конечно, липовых: семьи не распадаются, просто официально статус жены меняется на статус многодетной матери-одиночки. И ей платят неплохие пособия. Понять людей можно: в регионах Северного Кавказа очень высокая безработица, а денег многодетной семье нужно много, вот и обманывают отдельные граждане государство.
Подобное, впрочем, есть и в Москве. Лично я, например, знаю семью, где растут семеро детей. Хорошая семья, крепкая. Отец — таджик, работает таксистом. Мать — русская, москвичка. Официально они не расписаны. Почему? Потому что размер пособия матери-одиночки в Москве — 19 586 рублей на ребенка в месяц. Умножаем на семь — 137 тысяч. Хорошее подспорье семейному бюджету.
— Одна из причин разводов — в изменении сознания людей, — считает семейный психолог Евгений Ковалевский. — У наших родителей и тем более дедушек-бабушек брак чаще всего заключался «раз и навсегда». Конечно, это идет из брака церковного.
Вот что говорит при венчании жених: «Я (имя), беру тебя (имя) как законную супругу и обещаю тебе любовь, верность, супружеское уважение и не оставлю тебя до смерти». Жена говорит то же самое, только вместо «уважение» — «послушание». Вот клятва, произносимая в советском загсе: «Я, ___, беру тебя, ___, в законные мужья (жены), чтобы всегда быть вместе в радости и горе, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас».
— В СССР вплоть до 1980х браки были достаточно крепки, — пояснил Виталий Караев. — Если разводился коммунист, а их было около 20 миллионов, это могло поставить крест на его карьере. Плюс мы жили в эпоху индустриализации, и СССР были нужны все новые и новые люди, чтобы буквально «поднимать страну» — на заводах, фабриках, в поле кто-то должен был работать. Крепкий брак давал довольно высокую рождаемость. Уже в 1990-е выяснилось, что у нас много «лишних» людей. «Обслуживать трубу», то есть обеспечивать сырьевую экономику, к которой мы быстро перешли, могли 15 миллионов человек — примерно 10-я часть тогдашнего населения страны. Причем 15 миллионов — это включая армию, полицию, спецслужбы. Остальные могли быть, могли не быть. Ценность «семья и дети» была заменена ценностью высокого потребления. Молодец не тот, у кого пятеро детей, а у кого BMW Х5.
С тех пор, увы, мало что изменилось. Полистайте глянцевые журналы. Все богатые и знаменитые либо «ищут свою половинку», как условная Бузова, либо постоянно женятся и разводятся, как условный Ефремов-старший с его пятью браками.
— Инициаторы брака и раньше, и сейчас, как правило, женщины. Статус замужней по-прежнему довольно высок, — пояснил Евгений Ковалевский. — При этом все больше женщин рассматривают брак как социальный проект: я хочу замуж не потому, что по уши влюбилась, а чтобы закрыть мои социальные и личные потребности. «Женимся, возьмем ипотеку, потом я рожу, выплатим ипотеку, а потом видно будет. Если мужчина “не развивается”, я его брошу», — вот в таком ключе сейчас мыслят многие женщины. Для них замужество — всего лишь проект. Оказался не слишком успешным? Что ж, запускаем новый…
— Не все, но немалая часть мужчин не готовы выполнять роль главы семьи, — убежден эксперт. — Сейчас больше трети детей растут в неполных семьях, где мальчика часто воспитывают «маменькиным сынком “. Ведь он — свет в окошке, его балуют, обслуживают, в бытовом плане он абсолютно беспомощен. В какой-то момент он женится, и жена понимает, что муж из него — никакой. Он не умеет зарабатывать, не умеет и считает зазорным готовить, не может оказать психологическую поддержку и, напротив, нуждается в ней едва ли не больше женщины. И сказать за это спасибо надо его маме. Ну вот жена в конце концов и возвращает это горе луковое любящей его до безумия маме.
По мнению Евгения Ковалевского, некоторые особенности поведения современных мужчин также часто приводят к разводам.
— Многие мужчины, попав в ситуацию, когда женщина зарабатывает больше него, теряются и «складывают лапки». А кто-то, напротив, даже радуется — о, здорово, жена семью обеспечивает! — рассказывает эксперт. — И вместо того чтобы упереться на работе, хотя бы попытаться зарабатывать больше жены, мужчина расслабляется… Или, что хуже, начинает комплексовать и изводить жену постоянным недовольством, придирками и упреками. При этом готовить-стирать-убирать, чтобы хоть как-то облегчить женщине жизнь, он категорически отказывается — для него это постыдная «женская» работа. Естественно, жена задумывается — а зачем мне такой муж, какой от него толк?..
Государство пытается с разводами бороться. С 1 января 2025 года госпошлина за расторжение брака вырастет с 650 до 5000 рублей. Также Госдума рассматривает законопроект о выплате супругам, прожившим два десятка лет в браке и отметившим фарфоровую свадьбу, 20 тысяч рублей; 30 тысяч — за жемчужную свадьбу (30-летний семейный союз) и 50 тысяч, соответственно, за полувековой юбилей семейной жизни. Есть и еще один законопроект — он обязывает пары, решившие расстаться, проходить до развода консультацию психолога.
— Это важно, но вряд ли сработает. Единственное, что может реально помочь в укреплении семьи, — это умение двух людей слушать и слышать друг друга, — считает Евгений Ковалевский, — относиться с уважением к желаниям и мнению человека, которого вы выбрали спутником своей жизни.
ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, что, по их мнению, является самой частой причиной разводов в нашей стране. Респонденты могли выбрать несколько ответов.
- На первом месте оказались финансовые факторы — бедность и невозможность прокормить семью, так ответили 33 процента опрошенных.
- На втором месте — отсутствие взаимопонимания: 15 процентов.
- На третьем — измена или ревность одного из супругов: 14 процентов.
При этом, по мнению участников опроса, измена — не всегда конец отношений. Так, 14 процентов респондентов считают, что после измены одного из партнеров определенно можно сохранить отношения и брак. Еще 49 процентов считают, что, скорее всего, это получится сделать.