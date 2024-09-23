Закон разрешает. Юрист рассказала, как увеличить размер больничных выплат

Если человек совмещает работу по трудовому договору и по договору гражданско-правового характера (ГПХ), выплаты по больничным листам можно увеличить. Правда, не во всех случаях. Юрист Анна Аржанникова объяснила, что для этого нужно сделать.
«С января 2023 года человек, действительно, может получать больничные выплаты, даже если работает по договору ГПХ, — поясняет она. — Но для этого нужно, чтобы были выполнены одновременно два условия. Первое: в 2022 году работник должен был состоять в трудовых отношениях. Второе: сумма страховых взносов, начисленная его работодателем, в 2022 году составила не менее стоимости страхового года — а это 4 833,72 ₽».
Получать выплаты по больничному листу люди, работающие по ГПХ, если в 2023 году их отчисления превысили стоимость страхового года, добавляет юрист.
Процедура начисления пособий для граждан, занятых по гражданско-правовым договорам, будет такой же, как и для работающих по трудовым договорам. Социальный фонд России перечислит выплаты по больничным напрямую гражданину на основании электронного больничного. Минимальные и максимальные размеры пособий как для занятых по гражданско-правовым, так и для работающих по трудовым договорам граждан — одинаковые. Порядок расчета пособия такой же, как и по трудовым договорам. Размер пособия будет зависеть от стажа и среднего заработка. При стаже менее 5 лет человек получит на больничном 60% средней зарплаты, при стаже 5−8 лет — 80%, при стаже более 8 лет — 100%.
А как быть, если профессия позволяет человеку работать и по трудовому договору, и по ГПХ? На какую организацию тогда выписывать больничный лист? Закон разъясняет: тогда пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам назначают и работодатель, с которым заключен трудовой договор, и заказчик по договору подряда.
«Если трудовых договоров одновременно несколько, то назначаются указанные пособия каждым работодателем и одним заказчиком, — конкретизирует эксперт. — Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то оно назначается по одному из страхователей по выбору работника».