Закон разрешает. Юрист рассказала, как увеличить размер больничных выплат

Процедура начисления пособий для граждан, занятых по гражданско-правовым договорам, будет такой же, как и для работающих по трудовым договорам. Социальный фонд России перечислит выплаты по больничным напрямую гражданину на основании электронного больничного. Минимальные и максимальные размеры пособий как для занятых по гражданско-правовым, так и для работающих по трудовым договорам граждан — одинаковые. Порядок расчета пособия такой же, как и по трудовым договорам. Размер пособия будет зависеть от стажа и среднего заработка. При стаже менее 5 лет человек получит на больничном 60% средней зарплаты, при стаже 5−8 лет — 80%, при стаже более 8 лет — 100%.