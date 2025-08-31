«Закон обойти нельзя»: бизнесменов предупредили о штрафах за отказ от русского языка

За нарушение закона для юридических лиц предусмотрены штрафы в диапазоне от 5000 до 10 000 рублей. При этом закон не требует переводить фирменные бренды. Названия жилых комплексов должны быть только на кириллице, за их неправильное оформление застройщиков могут оштрафовать на сумму от 100 000 до 500 000 рублей. Исключение составляют ЖК, введённые в эксплуатацию до вступления закона в силу.