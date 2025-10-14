Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД: для чего нужен закон о резервистах в России

Правительство России одобрило привлечение резервистов к выполнению задач при использовании Вооруженных сил за пределами страны. Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник специально для ВФокусе Mail объяснил, для чего соответствующий закон нужен.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

Использование резервистов

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который разрешает использовать резервистов для выполнения задач за пределами России в мирное время.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон “Об обороне”, которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы», — сказано в документе.

Резервистов предлагается призывать на специальные сборы, решение о которых будет принимать президент страны. При этом они не могут длиться больше двух месяцев.

Уточняется, что согласно действующему законодательству, в настоящее время резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Изменения дадут возможность привлекать их и в мирное время.

Кто такие резервисты и чем они отличаются от запасников

Резервисты — это люди, которые находятся в запасе и заключили контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в мобилизационном резерве. Отмечается, что граждане могут работать на любой гражданской работе. При этом они получают денежное пособие за нахождение в резерве и другие социальные гарантии. Также граждане регулярно проходят военные сборы.

При этом под термин «запасники» попадают все военнообязанные граждане РФ, которые пребывают в запасе Вооруженных сил. В запас зачисляются мужчины, которые отслужили срочную службу в рядах российской армии. Кроме того, к ним также относятся мужчины и женщины, прошедшие службу по контракту или военную кафедру, а также женщины военно-учетных специальностей.

Нужно держать армию в боевой готовности

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail объяснил необходимость данного законопроекта тем, что нужно всегда держать Вооруженные силы в боевой готовности.

«Раньше не было необходимости принимать подобные проекты. Но нужно всегда держать армию в боевой готовности. Это никак не связано с конфликтом. Боеготовыми необходимо быть в любое время дня и ночи и в любую погоду. Поэтому мы к этому готовимся, наученные опытом специальной военной операции. Ничего там нового нет», — сказал собеседник издания.

При этом парламентарий подчеркнул, что резервисты в России есть, однако неизвестно, какое количество, поскольку это засекреченная информация.

«Это разглашение государственной тайны со всеми вытекающими из этого последствиями», — отметил Колесник.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше