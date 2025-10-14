Депутат ГД: для чего нужен закон о резервистах в России

Использование резервистов
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который разрешает использовать резервистов для выполнения задач за пределами России в мирное время.
«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон “Об обороне”, которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы», — сказано в документе.
Резервистов предлагается призывать на специальные сборы, решение о которых будет принимать президент страны. При этом они не могут длиться больше двух месяцев.
Уточняется, что согласно действующему законодательству, в настоящее время резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Изменения дадут возможность привлекать их и в мирное время.
Кто такие резервисты и чем они отличаются от запасников
Резервисты — это люди, которые находятся в запасе и заключили контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в мобилизационном резерве. Отмечается, что граждане могут работать на любой гражданской работе. При этом они получают денежное пособие за нахождение в резерве и другие социальные гарантии. Также граждане регулярно проходят военные сборы.
При этом под термин «запасники» попадают все военнообязанные граждане РФ, которые пребывают в запасе Вооруженных сил. В запас зачисляются мужчины, которые отслужили срочную службу в рядах российской армии. Кроме того, к ним также относятся мужчины и женщины, прошедшие службу по контракту или военную кафедру, а также женщины военно-учетных специальностей.
Нужно держать армию в боевой готовности
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail объяснил необходимость данного законопроекта тем, что нужно всегда держать Вооруженные силы в боевой готовности.
«Раньше не было необходимости принимать подобные проекты. Но нужно всегда держать армию в боевой готовности. Это никак не связано с конфликтом. Боеготовыми необходимо быть в любое время дня и ночи и в любую погоду. Поэтому мы к этому готовимся, наученные опытом специальной военной операции. Ничего там нового нет», — сказал собеседник издания.
При этом парламентарий подчеркнул, что резервисты в России есть, однако неизвестно, какое количество, поскольку это засекреченная информация.
«Это разглашение государственной тайны со всеми вытекающими из этого последствиями», — отметил Колесник.