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Закон о регулировании работы психологов может быть внесен в Госдуму весной

В России готовится законопроект, который будет регулировать оказание психологической помощи. Ожидается, что его внесут на рассмотрение Госдумы в ходе весенней сессии. Об этом сообщила председатель Комитета по защите семьи, материнству и детству Нина Останина.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Сейчас группа экспертов завершила работу над ним, мы даже согласовали с министерством просвещения в общем порядке этот законопроект, вариант законопроекта, который будет вынесен на обсуждение. Поэтому предполагаем, что в весеннюю сессию мы сможем все-таки представить депутатам проект федерального закона», — рассказала Останина ТАСС.

Она подчеркнула, что в стране нет действующего закона, который бы регулировал деятельность психологов. По ее мнению, необходимо создать реестр специалистов, так как количество лжепсихологов сильно возросло. «Хотелось бы принять закон, который был бы понятен и тем, кто нуждается в помощи психологов, и тем, кто эту помощь оказывает», — отметила председатель комитета.

Останина отметила, что уровень тревожности в обществе сейчас очень высок, и профессиональная помощь людям нужна «как никогда».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов представил законопроект, который предполагает запрет на рекламу услуг тарологов. Также предлагается разработать механизмы для выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.