Закон о регулировании работы психологов может быть внесен в Госдуму весной

Она подчеркнула, что в стране нет действующего закона, который бы регулировал деятельность психологов. По ее мнению, необходимо создать реестр специалистов, так как количество лжепсихологов сильно возросло. «Хотелось бы принять закон, который был бы понятен и тем, кто нуждается в помощи психологов, и тем, кто эту помощь оказывает», — отметила председатель комитета.