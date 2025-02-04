Закон о регулировании работы психологов может быть внесен в Госдуму весной

«Сейчас группа экспертов завершила работу над ним, мы даже согласовали с министерством просвещения в общем порядке этот законопроект, вариант законопроекта, который будет вынесен на обсуждение. Поэтому предполагаем, что в весеннюю сессию мы сможем все-таки представить депутатам проект федерального закона», — рассказала Останина ТАСС.
Она подчеркнула, что в стране нет действующего закона, который бы регулировал деятельность психологов. По ее мнению, необходимо создать реестр специалистов, так как количество лжепсихологов сильно возросло. «Хотелось бы принять закон, который был бы понятен и тем, кто нуждается в помощи психологов, и тем, кто эту помощь оказывает», — отметила председатель комитета.
Останина отметила, что уровень тревожности в обществе сейчас очень высок, и профессиональная помощь людям нужна «как никогда».
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов представил законопроект, который предполагает запрет на рекламу услуг тарологов. Также предлагается разработать механизмы для выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.