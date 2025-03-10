«Займ» или «заём»: как правильно пишется

— В современном мире люди нередко обращаются к займу для решения финансовых трудностей. Но на самом деле слово пишется и читается совсем не так, как мы привыкли его видеть в рекламных объявлениях, приглашающих оформить «микрозайм» и «беспроцентный займ» за 10 минут. «Заём» — единственный корректный вариант, соответствующий нормам русского языка. Даже в современных словарях, отражающих актуальные изменения в языке, формы «займ» не зафиксировано (например, в самом большом на данный момент «Русском орфографическом словаре» под редакцией В. Лопатина и О. Ивановой), либо она отмечена как недопустимая и ошибочная (как в «Словаре трудностей русского языка» М. Штудинера).