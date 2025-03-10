«Займ» или «заём»: как правильно пишется

Чтобы не путаться, важно знать не только нормы написания, но и разбираться в причинах таких ошибок. В статье разберем, как правильно писать — «займ» или «заём», — и объясним, почему возникает путаница. Это слово часто встречается в экономических и юридических текстах, да и в повседневной речи его могут использовать неверно. Приведем советы эксперта, как легко запомнить правило, и для закрепления просклоняем слово по падежам.
Как правильно писать по правилам русского языка: «займ» или «заём»
Верная форма слова — «заём». Это существительное мужского рода 2-го склонения, в котором ударение падает на последний слог. Использование буквы Ё обязательно, так как она несет смысловую нагрузку, отличая литературную норму «заём» от разговорного варианта «займ».
Вот как комментирует ситуацию наш эксперт Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд»:
— В современном мире люди нередко обращаются к займу для решения финансовых трудностей. Но на самом деле слово пишется и читается совсем не так, как мы привыкли его видеть в рекламных объявлениях, приглашающих оформить «микрозайм» и «беспроцентный займ» за 10 минут. «Заём» — единственный корректный вариант, соответствующий нормам русского языка. Даже в современных словарях, отражающих актуальные изменения в языке, формы «займ» не зафиксировано (например, в самом большом на данный момент «Русском орфографическом словаре» под редакцией В. Лопатина и О. Ивановой), либо она отмечена как недопустимая и ошибочная (как в «Словаре трудностей русского языка» М. Штудинера).
Важно помнить: когда речь идет о финансах или юридических отношениях, правильная форма — «заём». Это слово означает получение или предоставление денежной суммы или имущества на определенных условиях. Например: «Банк предоставил заём на строительство», «Необходимо оформить заём под залог недвижимости».
Грамотное использование этого слова подчеркивает уровень владения русским языком и уважение к правилам орфографии.
Склонение по падежам слова «заём»
Слово «заём» относится ко 2-му склонению и изменяется по падежам следующим образом. Интересно, что в именительном и винительном падежах используется буква Ё, в остальных случаях появляется знакомый всем вариант с Й.
|Падеж
|Вопрос
|Форма
|Пример
|Именительный
|Что?
|Заём
|В тот же день он оформил заём в банке
|Родительный
|Чего?
|Займа
|Условия возврата займа прописаны в договоре
|Дательный
|Чему?
|Займу
|Деньги по займу были предоставлены в срок
|Винительный
|Что?
|Заём
|Необходимо получить заём для бизнеса
|Творительный
|Чем?
|Займом
|Он пользовался займом для оплаты кредита
|Предложный
|О чем?
|О займе
|Мы говорили о займе на льготных условиях
Эта таблица поможет избежать ошибок при использовании слова в разных контекстах.
Примеры употребления слова «заём»
Чтобы понять, как правильно употреблять слово «заём», приведем несколько примеров:
- Для покупки квартиры семья оформила ипотечный заём.
- Банк предложил беспроцентный заём для малого бизнеса.
- Государство предоставило компании государственный заём на развитие производства.
- Потребительский заём можно взять в любом коммерческом банке.
- Условия договора предусматривают возврат кредитного займа в течение года.
- Перед тем как взять заём, важно изучить все условия договора.
- Клиенты предпочитают оформлять заём с минимальной процентной ставкой.
- Некоторые программы поддержки позволяют получить заём на льготных условиях.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Ошибки в написании слова «заём» возникают из-за особенностей произношения и редкого использования буквы Ё в текстах. Рассмотрим причины более подробно:
1. Звуковая схожесть. Разговорная форма «займ» звучит проще, и из-за этого ее ошибочно переносят на письменную речь.
2. Отсутствие практики. Слово «заём» чаще всего используется в официально-деловом стиле, что делает его менее привычным для широкого круга людей.
3. Упрощение орфографии. Многие люди считают букву Ё необязательной и заменяют ее на Е, что приводит к искажению смысла слова.
О других причинах рассказывает эксперт Елена Шкляева:
— Особенность слова состоит в том, что через Ё оно пишется только в единственном числе именительного и винительного падежа. Во множественном числе и во всех остальных падежах Ё заменяется на Й. Более того, в СМИ, профессиональном сообществе и на сайтах финансовых организаций нередко идет речь о заключении договора займа, так что чаще всего мы видим слово в такой форме, поэтому и «заём» автоматически трансформировалось в «займ». Но мы помним, что это неправильно!
Советы эксперта
Елена Шкляева рассказывает, как быстро и легко запомнить верное написание этого слова:
— Своеобразной шпаргалкой для запоминания может стать созвучие слова с наречием «взаймы»: по аналогии с тем, как друзья дают нам денег взаймы, банк даёт средства взаём своим клиентам. При этом по-дружески «взаймы» у банка мы никак не сможем попросить — точно так же, как не сможем попросить у него «займ», поскольку такого слова не существует.
Эксперт привела несколько примеров правильного употребления слова:
- Мы берем заём, но заключаем договор займа.
- Нам рассказали обо всех займах, но решить проблему нам помог небольшой заём.
- У нас накопилось уже много займов, но еще один заём не будет лишним.
- Я даю тебе взаймы те деньги, которые взял взаём у банка.
Еще один способ избежать ошибки, как добавила Елена Шкляева, — запомнить фразу «заёмщик берет заёмные средства». Закономерно, что слово «заём» тоже пишется через Ё.
— Схожая ситуация наблюдается при употреблении существительного «наём». Ошибочное написание «найм» в именительном и винительном падежах стало так распространено, что фраза «найм сотрудников» не вызывает отторжения, хотя это неправильно. Более того, обратившись к этимологическому словарю Н. Шанского, мы узнаем, что слова «снять», «нанять» и «занять» восходят к одному корню -яти-: «взять, схватить», а значит, существительные «съём», «наём» и «заём» родственные, поэтому все они содержат букву Ё, — подвела итог эксперт.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке есть много слов, где буква Ё обязательна, но ее часто заменяют на Е. Вот некоторые из них:
1. Объём — объем. Неверное написание изменяет восприятие слова.
2. Трёх — трех. Числительные требуют точности в употреблении буквы Ё.
3. Клён — клен. Неправильное написание искажает значение.
4. Всё — все. Различие в значении требует правильного написания.
Список источников
1. Лопатин В., Иванова О. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов. 2018.
2. Шанский Н. Школьный этимологический словарь русского языка: происхождение слов. 2004.
3. Штудинер М. Словарь трудностей русского языка для работников СМИ. Ударение, произношение, грамматические формы. 2016.
Автор: Евгения Чернова
Эксперт: Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд»