Эксперт об аресте Boracay: к чему приведет охота на теневой танкерный флот Европу

Незаконные пиратские действия французов
Остановка и захват танкера Boracay являются пиратством, уверен политоог Алексей Мухин. По его словам, французские силы осуществляли свои действия под надуманным предлогом, чтобы показать действенность санкций Европейского союза.
«С точки зрения международного права это незаконный, пиратский характер. Остановка судна под надуманным предлогом является пиратством. Им это было необходимо, чтобы показать действенность так называемых санкций, которые на самом деле являются незаконными рестрикциями», — сказал собеседник издания.
Чем ответит Россия на действия ЕС?
По словам Мухина, Москва остается в правовом поле, в отличие от представителей Европейского союза. Поэтому и ответ России будет абсолютно асимметричным.
«Россия остается в правовом поле, а Франция в данном случае демонстрирует отсутствие правового сознания. Потому что санкции незаконны и задержания проводятся под надуманными предлогами. Я думаю, Российская Федерация обязательно произведет действия, которые будут неприятны французской стороне. Это будет сделано для того, чтобы дать ей понять, что подобного рода действия не останутся безнаказанными», — отметил политолог.
При этом эксперт подчеркнул, что санкции против Москвы вводятся коллективно со стороны Европейского союза, поэтому и ответственность ЕС тоже должна быть коллективной.
Что известно о захваченном танкере Boracay
Напомним, 30 сентября Военно-морские силы Франции задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. К судну подплыли катера с французскими спецназовцами, которые приказали капитану остановить ход. После этого военные поднялись на борт. В операции также участвовали и вертолеты.
Позже началось расследование в отношении судна, так как экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».
В западных СМИ сообщили о том, что танкер якобы может быть причастен к запускам дронов на Копенгаген в период
Само судно шло по Балтике под флагом Бенина. Журналисты отмечают, что 20 сентября танкер покинул российский порт Приморск, также расположенный в Балтийском море, с официальным пунктом назначения Вадинар в Индии.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о расследовании против танкера из списка антироссийских санкций.
Артем Феоктистов