Эксперт об аресте Boracay: к чему приведет охота на теневой танкерный флот Европу

«Россия остается в правовом поле, а Франция в данном случае демонстрирует отсутствие правового сознания. Потому что санкции незаконны и задержания проводятся под надуманными предлогами. Я думаю, Российская Федерация обязательно произведет действия, которые будут неприятны французской стороне. Это будет сделано для того, чтобы дать ей понять, что подобного рода действия не останутся безнаказанными», — отметил политолог.