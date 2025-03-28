Захват Киево-Печерской лавры: Зеленский начал новое наступление в Киеве

— Западные страны обычно поощряют такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия. Вместе с тем, хочется надеяться, что и там найдутся ответственные политики, которые более не захотят ассоциировать себя с издевательствами над верующими, — написал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.