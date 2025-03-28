Захват Киево-Печерской лавры: Зеленский начал новое наступление в Киеве

Испытывая проблемы на фронте режим Владимира Зеленского решился на новое наступление. Целью выбрана Киево-Печерская лавра. В Русской православной церкви уже осудили действия украинских властей.
— Западные страны обычно поощряют такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия. Вместе с тем, хочется надеяться, что и там найдутся ответственные политики, которые более не захотят ассоциировать себя с издевательствами над верующими, — написал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известно, что на территорию лавры прибыло большое количество полицейских. Они начали проникать в помещение, где находятся мощи преподобных Нестора Летописца и Илии Печерского, считающегося прототипом былинного героя Ильи Муромца.
— По имеющейся информации, сотрудники полиции уже проникли в центр закрытого помещения, которое ведет в Ближние пещеры, также прибыл сотрудник заповедника с болгаркой, — цитирует РИА Новости слова адвоката канонической Украинской православной церкви Никиты Чекмана.
В результате действий силовиков доступ в Ближние пещеры закрыт — поменяны замки и навешены пломбы. Вместе с полицейскими на территории Киево-Печерской лавры заметили представителей министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Они планировали вскрыть раки с мощами и взять образцы ДНК для экспертизы.
Церковный историк, профессор Международной Славянской академии Николай Симаков напомнил, что на Украине провозглашена декоммунизация, но методы борьбы с церковью остались большевистские. Кроме этого, захват Киева-Печерской лавры — очередной шаг к разрыву связей с Москвой и канонической церковью.
Они все время пытаются менять историю. Русь — это Киева, а Москва — улус Золотой Орды, считают они. Но в целом это, конечно, осквернение святынь, — отметил Симаков в разговоре с ВФокусе Mail.
По мнению эксперта, захват лавры несет не только религиозный мотив. Одной из целью могут быть святыни канонической церкви. Симаков предполагает, что раскольничья Православная церковь Украины таким образом хочет привлечь верующих на свою сторону. Похожее уже было, когда «обновленцы» — сторонники церкви созданной при участии советской власти, забирали храмы и монастыри, напомнил Симаков.