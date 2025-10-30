Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

В ночь с 24 на 25 октября сообщалось, что ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища тремя ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS. Как позже рассказал губернатор приграничной области Вячеслав Гладков, плотина получила повреждения.