Захарова следит за судьбой пекарни «Машенька» после прямой линии Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что следит за судьбой пекарни «Машенька», которая появилась на прямой линии президента России Владимира Путина.
«По понятным причинам слежу за судьбой пекарни “Машенька”. Тут в Красково родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки. Глава района оперативно её посетил, заверил в помощи и этому дружному семейному коллективу и всем жителям Люберец. Вот же человек!» — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Люберецкая пекарня «Машенька» появилась на прямой линии российского президента в пятницу, ее владелец рассказал, что отправит президенту РФ Владимиру Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и «что-нибудь сладкое».
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».