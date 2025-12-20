Захарова следит за судьбой пекарни «Машенька» после прямой линии Путина

«По понятным причинам слежу за судьбой пекарни “Машенька”. Тут в Красково родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки. Глава района оперативно её посетил, заверил в помощи и этому дружному семейному коллективу и всем жителям Люберец. Вот же человек!» — написала Захарова в своем телеграм-канале.