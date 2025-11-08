Популярные темы
Захарова прокомментировала слова Байдена о том, что «в демократии нет королей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления бывшего президента США Джо Байдена, что «при демократии нет королей».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Байден обратился к Трампу, обвинив его в «работе на миллиардеров». «Я в ярости. Это демократия, в демократии нет королей, а действия Трампа — позор для нас как страны», — заявил Байден.

В своем Telegram-канале Захарова иронично отреагировала на это высказывание. «Метился в Трампа, а попал за океан», — написалa дипломат.

Она также предположила, будет ли заявление Байдена интересно британскому королю Карлу III, который узнает «от своего американского друга, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия».

Захарова также пошутила, что прибавится работы у Парламентской ассамблеи Совета Европы. «ПАСЕ буквально обязана принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии», — указала она. Всеми эти странами сейчас правят монархи.