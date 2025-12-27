Популярные темы
Захарова прокомментировала поведение украинцев на праздновании Рождества

Официальный представитель МИД РФ назвала их действия «буднями индуцированных».

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором люди в языческих костюмах празднуют Рождество на Украине и не знают, кто такой Иисус Христос, признаются, что собирают средства на штурмовую бригаду.

«Будни индуцированных. 25 декабря по указанию [Владимира] Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают “рождество” для сбора средств на штурмовую бригаду, — написала она в своем Telegram-канале. — Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал».

Зеленский своим указом в 2023 году перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, тем самым узаконив католическое Рождество на Украине.