Захарова предупредила поляков об опасности Украины

Получающие поддержку Варшавы украинские националисты могут стать угрозой для самой Польши. Об этом поляков предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поляков вырезали те самые западноукраинские недобитки, которых сейчас официальная Варшава и спонсирует, думая, что таким образом они нас ослабят», — заявила дипломат, выступая на Всероссийском патриотическом форуме.
Захарова напомнила об общности границ Украины и Польши, отметив, что такое «оружие они могут повернуть против самих себя». По ее словам, там уже проживают украинцы, проявляющие их ненависть к полякам.
Ранее демонстрация бандеровских флагов в Польше привела к скандалу между Варшавой и Киевом. Польский президент Кароль Навроцкий направил в сейм республики законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии, а также призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН* и УПА**.
*ОУН — признана экстремистской и запрещена на территории России.
**УПА — включена в список нацистских организаций и запрещена в РФ.