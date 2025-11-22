Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в британской газете The Telegraph о финском снайпере Симо Хяюхя, указав, что Запад, не имея истинных героев, начал прославлять убийц русских.
Она уточнили, что британцы, увлекшись переписыванием истории, записали «убийцу русских» в герои Второй мировой войны, хотя Хяюхя принимал участие только в советско-финском конфликте 1939−1940 годов.
«Очевидно, что в западной массовой культуре наблюдается кризис жанра — нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови», — написала она.
Захарова подчеркнула, что никогда Хяюхя героем не был и, по одной из версий, никогда не гордился своей службой, а свои убийства считал греховными.
Однако Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия — основополагающие линии, констатировала дипломат.