Захарова объяснила упреки Трампа в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Tsargrad.tv объяснила, почему президент США сохраняет противоречивую риторику в отношении урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, важно учитывать серьезное давление, которое оказывается на главу Белого дома с разных сторон.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу просто сказать о том, что, безусловно, каждый день оказывается колоссальное давление по этой теме, в том числе через огромное количество вопросов, которые буквально сыплются. И это же не институализированные вопросы, они просто выкрикиваются, вклиниваются. Идет волна разных оценок с разной эмоциональной градацией», — объяснила Захарова.

Кроме того, у властей США есть собственная переговорная тактика, добавила дипломат.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени. Также чиновник рассказал, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Позднее президент США сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

