Захарова объяснила упреки Трампа в адрес России

«Я хочу просто сказать о том, что, безусловно, каждый день оказывается колоссальное давление по этой теме, в том числе через огромное количество вопросов, которые буквально сыплются. И это же не институализированные вопросы, они просто выкрикиваются, вклиниваются. Идет волна разных оценок с разной эмоциональной градацией», — объяснила Захарова.