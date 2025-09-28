Дипломат пояснила, что через СМИ люди лучше понимают традиции и получают доступ к объективной информации. Она выразила сожаление по поводу существования сил, которые стремятся навязать чуждые подходы и ослабить достижения прошлых поколений. При этом Захарова подчеркнула, что общее историческое наследие и боевое братство служат надёжным фундаментом для противостояния такому внешнему давлению.