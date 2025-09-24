Захарова назвала присутствие Тихановской на ГА ООН парадом ряженых

«Это такой же “прайд” из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах, — продолжила официальный представитель МИД. — Они точно так же, как и те, кто приходил в виде трансвеститов, квир-людей, квадроберов и так далее, ходил здесь, вот они точно так же просто нацепляют на себя костюмы, имитируя глав государств, глав правительств, каких-то народных избранников, и точно так же здесь присутствуют. Это такие же “парады”, “прайды” ряженых, как и по гендерной проблематике».