Захарова назвала присутствие Тихановской на ГА ООН парадом ряженых

Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, кто выдавал таким людям аккредитацию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Присутствие белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций — это «парад ряженых», которые имитируют глав государств и народных избранников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломат сравнила нахождение Тихановской в штаб-квартире ООН с тем, как «дни, даты, мероприятия, связанные с защитой меньшинств, в первую очередь национальных, которые страдали в ходе конфликтов, подвергались геноциду, превратились в ООН в некие “прайды”, “гей-парады”, когда только одно меньшинство, разбившееся еще на какие-то внутренние подгруппы, вытеснило всю остальную проблематику».

«Это такой же “прайд” из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах, — продолжила официальный представитель МИД. — Они точно так же, как и те, кто приходил в виде трансвеститов, квир-людей, квадроберов и так далее, ходил здесь, вот они точно так же просто нацепляют на себя костюмы, имитируя глав государств, глав правительств, каких-то народных избранников, и точно так же здесь присутствуют. Это такие же “парады”, “прайды” ряженых, как и по гендерной проблематике».

В то же время Захарова задалась вопросом, кто выдавал таким людям аккредитацию: «Они от какой страны аккредитованы? От какой страны аккредитована та же Тихановская?» Комментируя мысль ведущего, что Тихановская аккредитована от Литвы, дипломат подчеркнула: «Тогда она и должна представлять, может быть, правительство Литвы в изгнании, что было бы, наверное, правильно». «Может быть, от Польши, — предположила она. — Может быть, кстати, от княжества польско-литовского. Я считаю, прекрасный для нее бэкграунд, чудесный. Представляете — княгиня польско-литовского княжества, прекрасный титул. Принцесса, княжна, королевна, например».

Захарова обратила внимание на то, что находиться в штаб-квартире ООН без аккредитации невозможно, необходимы специальные бейджи. «Постпредство той или иной страны направляет уведомление в ООН, какие бейджы, фотографии, аккредитации нужны, — пояснила она. — Вот мы работали заранее, чтобы журналисты получили аккредитации. Это бейджи с соответствующей надписью, соответствующего цвета, чтобы такое-то количество сотрудников делегации, дипломатов, сотрудников технических могли попасть в ООН. Это делает страна через свое постпредство».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что нужно найти бейдж Тихановской. «Нужно запросить ООН, и вы все поймете, кто ее туда пригласил. Возможно, она пришла туда как чей-то гость. Нужно понять, чей она гость. Нужно находить детали, и вы сами все будете понимать и узнавать», — заключила Захарова.