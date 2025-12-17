Популярные темы
Захарова констатировала «суицидальный закат Европы»

В современной Европе героизмом считают не мужество и спасение людей, а банальную констатацию исторических фактов. Об этом заявила в эфире своей программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что нынешним европейским лидерам не удастся поставить Россию на колени, если этого не смогли сделать Гитлер и Наполеон.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат назвала эти слова «эталоном мудрости» с поправкой на время, когда обычная правда становится сенсацией. По её мнению, сегодня на Западе за банальное цитирование документов и ссылки на источники человека считают героем, отстаивающим историческую правду.

«То есть это героизм. Не такие мировые явления, как падение или взятие крепостей, не высшее проявление мужества человека, выжившего и спасавшего людей в осаждённых городах Нет, для них героизм — это банальная констатация фактов», — отметила Захарова, подчеркнув, что такая подмена понятий свидетельствует о «суицидальном закате Европы», о её «самоубийственной гибели».

Напомним, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг критике идею перевооружения Европы и поставки оружия, подчеркнув, что попытки ослабить Кремль в прошлом не увенчались успехом ни у Гитлера, ни у Наполеона. Мария Захарова поддержала политика, сравнившего лидеров ЕС с Гитлером и Наполеоном.