Дипломат назвала эти слова «эталоном мудрости» с поправкой на время, когда обычная правда становится сенсацией. По её мнению, сегодня на Западе за банальное цитирование документов и ссылки на источники человека считают героем, отстаивающим историческую правду.
«То есть это героизм. Не такие мировые явления, как падение или взятие крепостей, не высшее проявление мужества человека, выжившего и спасавшего людей в осаждённых городах Нет, для них героизм — это банальная констатация фактов», — отметила Захарова, подчеркнув, что такая подмена понятий свидетельствует о «суицидальном закате Европы», о её «самоубийственной гибели».
Напомним, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг критике идею перевооружения Европы и поставки оружия, подчеркнув, что попытки ослабить Кремль в прошлом не увенчались успехом ни у Гитлера, ни у Наполеона. Мария Захарова поддержала политика, сравнившего лидеров ЕС с Гитлером и Наполеоном.