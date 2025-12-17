Захарова констатировала «суицидальный закат Европы»

В современной Европе героизмом считают не мужество и спасение людей, а банальную констатацию исторических фактов. Об этом заявила в эфире своей программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что нынешним европейским лидерам не удастся поставить Россию на колени, если этого не смогли сделать Гитлер и Наполеон.