Загубить челюсть. Врач назвала ежедневные привычки, которые убивают зубы

Наследственность, плохая экология — на эти провоцирующие разрушение зубов факторы человек никак не может повлиять, в отличие от своих привычек. Имеет смысл обратить на них внимание, чтобы вовремя принять меры для изменения ситуации. Какие привычки приводят к разрушению зубов, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Курение и употребление спиртного
О том, как эти вредные привычки влияют на общее здоровье, сказано немало, но они негативно отражаются и на здоровье стоматологическом. Так, злоупотребление алкоголем нарушает выработку витамина D в печени, что приводит к плохому усвоению кальция. Курение негативно влияет на сосудистое русло, провоцирует необратимые изменения костной ткани, повышает риск развития заболеваний зубов и пародонта. Курильщика выдает цвет зубов — пожелтение и потемнение эмали, но если любителя сигарет это не смущает, стоит задуматься о вероятности развития онкологических патологий полости рта.
Важно! Ученые предупреждают, что переход с обычных сигарет на электронные проблемы не решает, как и переход с крепкого алкоголя на легкий. Имеет смысл полностью отказаться от этих вредных привычек, если вы хотите сохранить свои зубы крепкими и здоровыми.
Любовь к сладостям
Редкий человек остается равнодушным к хорошему шоколаду или кусочку красиво украшенного торта. Забегая в магазин за конкретным продуктом, мы часто прихватываем что-то на десерт. Но чем больше сладкого мы едим, тем больше вреда приносим своим зубам. Основной причиной кариеса являются бактерии зубного налета. Они превращают поступающие в организм сахара в слабые органические кислоты, которые вымывают кальций и фосфор и разрушают структуру зубов.
Особую опасность для здоровья зубов представляют сладкие газированные напитки. Присутствующие в них сахара задерживаются в полости рта, поэтому не стоит употреблять сладости в перерывах между основными приемами пищи, не есть их на ночь, не употреблять десерт как последнее блюдо и вместо натурального сахара использовать заменители.
Отсутствие в рационе молочных продуктов
По данным исследования специалистов, лишь 45,2% респондентов употребляют молочку ежедневно или несколько раз в неделю. Примерно такое же количество — 42,3% добавляют их в меню один раз в одну-две недели, а 12,5% людей не едят их совсем. Но именно молочные продукты и напитки выступают основным источником кальция для организма, а также других минералов и витаминов.
Несбалансированное по содержанию макро- и микроэлементов питание, отсутствие в рационе молочных продуктов и напитков неблагоприятно влияют на фосфорно-кальциевый обмен, провоцируя дефицит фосфора и кальция. Особую опасность он представляет для детского растущего организма, потребности в кальции которого значительно выше, чем у взрослых. Это прямой путь к снижению минеральной плотности костной ткани и развитию кариеса, откуда недалеко до полного разрушения зубов.
Привычка грызть ногти
Считается, что этим грешат только дети, но взрослые иногда тоже грызут ногти, особенно в состоянии сильного волнения и стресса, когда не контролируют себя. Во время откусывания нижняя челюсть человека занимает неправильное положение и испытывает большие нагрузки. Чем чаще и больше человек грызет ногти, тем выше риск развития дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Важно! Помните, что эта вредная привычка чревата проблемами не только с зубами. Скапливающаяся под ногтями грязь попадает в организм, провоцируя развитие кишечных инфекций. Заметив, что ребенок грызет ногти, тут же принимайте меры. Попробуйте использовать специальный лак для ногтей.
Плохая или неправильная гигиена
Погрешности в уходе за полостью рта время от времени допускают все. Кто-то забывает чистить зубы перед сном, а кто-то в спешке хватает с полки в магазине обычную пасту вместо профилактической. Но одно дело, когда это происходит изредка, и совсем другое — когда входит в привычку. Если вы так до конца и не разобрались, что вам точно необходимо для ухода, а без чего вы вполне можете обойтись, имеет смысл купить для себя и своего ребенка специальный гигиенический бокс. В нем собрано все, что необходимо для правильной и качественной гигиены, начиная с щетки и пасты и заканчивая флосстиками и индикаторами зубного налета.
Учитывайте свои потребности и особенности, имеющиеся заболевания или склонность к ним. Если вы или ваш ребенок носите брекеты, имеете в полости рта другие несъемные конструкции, то вам просто необходим ирригатор. Этот прибор многократно повышает качество гигиены полости рта и выступает профилактикой образования зубного камня.
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Использование зубов не по назначению
Не секрет, что зубы даны человеку для пережевывания пищи, но есть немало людей, которые используют их для совершенно других целей типа раскалывания орехов или перекусывания проволоки. Кстати, у профессиональных швей, которые перекусывают нитки зубами, на одном из передних зубов образуется выемка — в некотором роде профессиональная деформация. Но если без шуток, то любители открывать бутылки зубами — частые пациенты стоматологических клиник. Образующиеся сколы и повреждения эмали со временем осложняются кариесом, с которым они и обращаются к специалистам.
На заметку! Обратите внимание на эти вредные привычки и постарайтесь от них избавиться, если хотите иметь ровные, красивые, а главное — крепкие и здоровые зубы.