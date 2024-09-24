Загубить челюсть. Врач назвала ежедневные привычки, которые убивают зубы

Погрешности в уходе за полостью рта время от времени допускают все. Кто-то забывает чистить зубы перед сном, а кто-то в спешке хватает с полки в магазине обычную пасту вместо профилактической. Но одно дело, когда это происходит изредка, и совсем другое — когда входит в привычку. Если вы так до конца и не разобрались, что вам точно необходимо для ухода, а без чего вы вполне можете обойтись, имеет смысл купить для себя и своего ребенка специальный гигиенический бокс. В нем собрано все, что необходимо для правильной и качественной гигиены, начиная с щетки и пасты и заканчивая флосстиками и индикаторами зубного налета.