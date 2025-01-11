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Загрязнения мазутом выявлены на побережье Ялты

Загрязнения мазутом выявлены на 16,28 км побережья в шести муниципалитетах Крыма, включая Ялту. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС РФ

Для мониторинга разлива нефтепродуктов задействованы 19 судов и авиация, количество мониторинговых групп удвоено до 178.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. На места направляются силы и средства для полной очистки загрязненных участков», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Всего над очисткой работают 734 человека и 134 единицы техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день сообщалось о продвижении мазута на север вдоль Крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.

11 января режим угрозы ЧС муниципального характера ввели из-за выявленных мазутных пятен в Черноморском районе на западе Крыма.