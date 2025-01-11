Загрязнения мазутом выявлены на побережье Ялты

Для мониторинга разлива нефтепродуктов задействованы 19 судов и авиация, количество мониторинговых групп удвоено до 178.
«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. На места направляются силы и средства для полной очистки загрязненных участков», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Всего над очисткой работают 734 человека и 134 единицы техники.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.
Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день сообщалось о продвижении мазута на север вдоль Крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.
11 января режим угрозы ЧС муниципального характера ввели из-за выявленных мазутных пятен в Черноморском районе на западе Крыма.