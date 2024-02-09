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Загрязнение воздуха ухудшило показатели учеников по математике

Но не повлияло на лингвистические данные.
Источник: Freepik

Исследование сотрудников Оулуского университета (Финляндия) выявило неожиданный фактор, который влияет на успеваемость в школе. Оказалось, что загрязнение воздуха в месте проведения экзамена влияет на результаты одних и тех же учеников в течение короткого промежутка времени. Исследование опубликовано в журнале Economics Letters.

Научная работа основана на мета-анализе данных за 2006−2016 годы. Базу для исследования собирали с помощью Статистического управления (Статистического центра) Финляндии, а в целом оно охватило более 370 тысяч выпускных экзаменов, которые сдавали 172 414 учеников из 253 школ в 53 городах и районах.

Учащиеся сдавали несколько экзаменов по разным предметам (финскому языку, физике, математике) в разные дни в одних и тех же школах. Качество воздуха во время экзаменов измеряли каждый час рядом с каждым пунктом мониторинга. Как показатель загрязнения ученые использовали количество мелкодисперсных частиц PM 2.5 — это мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм), находящиеся в воздухе.

Когда концентрация PM2,5 на кубический метр повышалась всего на один микрограмм, учащиеся решали математические задачи в среднем на 0,13% хуже, чем при более чистом воздухе. На лингвистические навыки экзаменуемых состав воздуха не повлиял. Также авторы отметили, что гендерные различия для результатов экзаменов не имели.

Недавно в России установили связь между питанием и школьной успеваемостью.

Олеся Маевская