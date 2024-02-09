Загрязнение воздуха ухудшило показатели учеников по математике

Учащиеся сдавали несколько экзаменов по разным предметам (финскому языку, физике, математике) в разные дни в одних и тех же школах. Качество воздуха во время экзаменов измеряли каждый час рядом с каждым пунктом мониторинга. Как показатель загрязнения ученые использовали количество мелкодисперсных частиц PM 2.5 — это мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм), находящиеся в воздухе.